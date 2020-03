Scarpe primavera estate 2020, ultime tendenze: sandali, tacco a spillo e sneakers

Dalle passerelle della Fashion Week abbiamo avuto la possibilità di conoscere le ultime tendenze di scarpe della primavera estate. I vari modelli proposti dalle Case di Moda riusciranno sicuramente a conquistare i cuori di tutte noi donne. A caratterizzare le nuove collezioni sono soprattutto i colori. Le ultime tendenze vedono al centro della scena modelli di scarpe super colorate per la bella stagione. Tra i must vediamo i sandali, tacchi a spillo e scarpe da tennis. Non mancano dettagli glam, con ricami e gioielli. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio cosa propongono le Case di Moda per questa primavera estate 2020.

ULTIME TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2020: I MODELLI DI SANDALI, SCARPE CON IL TACCO E SNEAKERS

La primavera estate 2020 vede le ultime tendenze di scarpe caratterizzate soprattutto dai colori. Come vi abbiamo già anticipato qualche settimana fa, le tonalità accese e pastello sono al centro della scena. La moda quest’anno vede protagonista lo stile etno-chic. A ispirare molti stilisti sono stati i colori della terra, perfetti per creare un outfit perfetto nella bella stagione. I must sono i sandali con i lacci, ideali per il giorno. Ovviamente sono super colorati e alcuni modelli impreziositi da gioielli. Le scarpe della primavera estate sono chic e le ultime tendenze vedono protagonista il classico modello con tacco a spillo. Tra i brand che hanno realizzato intere collezioni dedicate alle scarpe da donna per eccellenza c’è, ad esempio, Gianvito Rossi. Chi vuole osare può optare tranquillamente per il tacco largo.

Ma non bisogna per forza indossare i tacchi per creare un look raffinato ed elegante. Le nuove collezioni propongono anche ballerine, sabot, espadrillas e mocassini, da indossare sia di giorno che di sera. Non mancano chiaramente per questi modelli i dettagli e le fantasie eccentriche. Infatti, quest’anno è necessario osare! C’è chi, però, può assolutamente rinunciare alle sneakers. Sono sicuramente le scarpe più amate in qualsiasi stagione dell’anno e i brand, in questa primavera estate 2020, hanno scelto di ispirarsi agli anni ’80. Oltre i modelli super colorati, le ultime tendenze vedono protagoniste le scarpe bianche da tennis, ma anche le chunky. Ora tocca farsi un’idea su quali modelli abbiamo intenzione di acquistare per creare dei look super glam durante questa primavera estate.