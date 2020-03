Gonne primavera 2020, ultime tendenze: i modelli must have

Le ultime tendenze delle gonne per questa primavera 2020 vedono modelli a vita alta, a tubino, a ruota, lunghe o corte. Si tratta di un capo d’abbigliamento ideale per qualsiasi momento della giornata. Utile in ogni occasione, non può di certo mancare nel nostro guardaroba. Quest’anno la moda vede in scena vari modelli super versatili. Ovviamente andremo a scegliere quello più adatto a noi, in base ai nostri gusti. Vediamo ora insieme quali sono le ultime tendenze delle gonne per questa primavera 2020.

ULTIME TENDENZE GONNE: I MODELLI DI QUESTA PRIMAVERA 2020 PER UN LOOK SUPER GLAM

Dopo avervi rivelato quali sono le scarpe che faranno tendenza questa primavera 2020, oggi vi parliamo delle gonne. La bella stagione vede in scena, ovviamente, questo capo d’abbigliamento versatile. Sappiamo bene che ogni anno la moda cambia e noi abbiamo scelto di rivelarvi quali sono i modelli proposti dalle Case di Moda in queste settimane sulle passerelle. Grande protagonista, ormai da molto tempo, sono sicuramente le gonne in ecopelle, ideali per creare un outfit super glam. Questo è, senza alcun dubbio, il materiale che caratterizzerà la maggior parte dei capi di abbigliamento. Tra le varie Case di Moda che propongono la gonna in ecopelle vediamo, come sempre, Zara. Stesso discorso vale per il jeans. Infatti, le gonne in denim sono abbastanza richieste quest’anno. Sono disponibili in commercio in tantissimi colori, da abbinare a una felpa corta, un body o una camicia. I dettagli che caratterizzeranno le gonne di jeans sono i bottoni, le cinture e le maxi tasche. La bella stagione vede nuovamente in scena le gonne plissettate. I modelli lunghi tornano a posizionarsi tra le ultime tendenze di questa primavera, perfetti per qualsiasi occasione, sia di giorno che di sera. Naturalmente troviamo in commercio anche le minigonne, che con il passare degli anni non perdono colpi. Un altro grande ritorno sono le midi, ideali per le gambe più slanciate. Infine, tra i capi che non devono mancare nel nostro guardaroba troviamo ancora le gonne in tulle. Per un look super romantico sono perfette. Questo materiale sta conquistando sempre più strada, anche per quanto riguarda i vestiti.