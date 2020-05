Make-up per sembrare più giovani: i trucchi delle celebrities

Le piccole imperfezioni e le normali rughe che arrivano con il passare del tempo non devono certo far paura. Molte volte diventano persino dei punti di forza, d’altronde raccontano pure una storia. Ma ad oggi esistono delle vere e proprie tendenze di beauty che fanno sembrare il viso più luminoso e giovane coprendo tutti quei piccoli segni lasciati dal tempo che noi donne talvolta proprio non sopportiamo e che vediamo come difetti. La maggior parte delle star internazionali che siamo abituati a vedere in passerella ci sembrano praticamente perfette anche con l’avanzare dell’età. Non sono certo delle ragazzine, anche le celebrities più amate hanno i loro trucchi per sembrare più giovani.

Come sembrare più giovani con un po’ di make – up ben fatto: qualche consiglio utile

Il make up, lo sappiamo, aiuta sicuramente tantissimo a coprire le imperfezioni del viso ma come possiamo utilizzare i vecchi e cari trucchi per farci sembrare più giovani? Non servono chissà quanti prodotti in realtà. Un fondotinta ed un illuminante sono sufficienti per dare la giusta luminosità al proprio viso e farlo sembrare quello di una ragazza più giovane. Non dovete trasformarvi, attenzione! Il consiglio è quello di applicare prima di tutto l’illuminante, meglio ancora se si tratta di un correttore illuminante. I punti strategici? Occhi e fossette tra naso e bocca. Il secondo passo da fare è quello di applicare poi il fondotinta. Il colore va scelto molto bene, non deve mai essere più scuro della vostra pelle e attenzione pure a non metterne troppo per non coprire tutto il lavoro già fatto con il correttore illuminante.

Il trucco delle vip per sembrare più giovani con due semplici prodotti di make-up

Come avete letto basta davvero pochissimo per rendere il viso più giovane. Con due prodotti che solitamente tutte le donne si ritrovano nel beauty case e utilizzando praticamente pochissime quantità, è possibile ottenere un effetto fantastico, oltre che molto naturale. Non pensate che solo le più grandi star possono essere perfette!