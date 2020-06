Scarpe friulane la tendenza dell’estate che piace alle donne

L’estate è ormai arrivata ma riguardo alle tendenze come siamo messe? E’ già da un po’ di settimane che ormai le scarpe friulane stanno conquistando, giorno dopo giorno, tutte noi donne. Questo tipo di scarpe estive sono estremamente fresche ma soprattutto molto comode. Sono senz’altro simili ai più noti sabot ma decisamente più leggere e colorate. Le scarpe friulane sembrano delle vere e proprie pantofole con la sola differenza che, rispetto a quelle che utilizziamo in casa, queste sono assolutamente perfette in ogni situazione. Per gli esperti di moda, le ciabatte friulane possono essere indossate per una semplice passeggiata, per andare in spiaggia ma pure per trascorrere una serata un po’ più particolare.

Le bellissime scarpe friulane sono la moda dell’estate 2020: impossibile rinunciare

Come abbiamo già anticipato, le scarpe friulane sono molto versatili. Ne esistono di vari colori e molte sono impreziosite con dei ricami e con delle clip. La maggior parte di queste ciabattine è in velluto, un materiale che rende sicuramente molto più particolari e affascinanti queste scarpe estive. A seconda del modello ma soprattutto delle fantasie, le scarpe friulane sono perfette sotto uno shorts, una gonna, dei pantaloni lunghi, un look casual o uno un po’ più elegante. Sono davvero tanti i brand di moda che propongono queste pantofoline alle clienti e le donne pare che proprio non riescano a rinunciare alla tendenza dell’estate 2020.

Le scarpe friulane per l’estate: anche le influencer le usano

Le ciabatte must have dell’estate 2020 sono amatissime anche dalle influencer. Basta fare un rapido search su Instagram per notarlo. Giulia Valentina, per fare un nome su tutti, conta quasi 800 mila followers e sul social network è davvero amatissima, non solo per i suoi look. Giulia è stata una delle prime influencer italiane a mostrare al suo esercito di seguaci la bellezza e la comodità delle scarpe friulane. Ecco uno dei post pubblicati dalla nota influencer riguardo a queste nuove pantofoline alla moda:

https://www.instagram.com/p/B_cwqF3IlTU/