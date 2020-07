Come scegliere il miglior shampoo antigiallo

Se siete bionde (o biondi) sicuramente non potete fare a meno dello shampoo antigiallo. Lo shampoo antigiallo è infatti utile in particolare per chi ha i capelli biondi. Essenzialmente serve per eliminare il riflesso giallastro e si può utilizzare sia sui capelli naturali sia sui capelli con tinta di colore biondo. A maggior ragione se si fa uso di tinte, infatti, utilizzare lo shampoo antigiallo aiuterà il capello a sembrare più naturale anche nel colore. In vendita esistono davvero tantissimi prodotti validi ma come si può scegliere il più adatto per i nostri capelli biondi? In questo articolo vi daremo qualche dritta proprio a questo proposito.

Shampoo antigiallo: i prodotti migliori per nutrire perfettamente i capelli biondi

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di evitare di comprare gli shampoo antigiallo dai classici reparti di supermercato. Il motivo è molto semplice: la maggior parte di questi prodotti in vendita nei market non sono professionali perché contengono poco pigmento, questo potrebbe portare un risultato davvero minimo sui capelli. Delle volte è meglio spendere qualcosa in più ma ottenere un risultato decisamente soddisfacente, oltre che duraturo. Il consiglio è quindi quello di acquistare l’antigiallo presso degli store specifici oppure presso i saloni di bellezza. Inoltre, questi tipi di shampoo sono acquistabili anche online, pure su Amazon.

I brand migliori di shampoo antigiallo per curare al meglio i capelli biondi

Sono tantissimi i marchi professionali che propongono lo shampoo antigiallo ai clienti. Tra i brand migliori? Sicuramente il “Purple Shampoo” di B Uniq. Proprio facendo un giro su Amazon, il prodotto di B Uniq è uno dei più apprezzati da chi usa abitualmente uno shampoo antigiallo. Approvati da molti clienti pure: il NoYellow Argan DeLuxe, l’Inebrya Ice Cream No-Yellow Shampoo, il Serie Expert e il più commerciale ed economico L’Oréal Paris Color Vive Purple Shampoo Anti-Giallo. Insomma i prodotti antigiallo non mancano di certo ma prima di acquistarli bisogna sicuramente capire quale è più adatto alle esigenze personali.