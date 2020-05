Tinta fai da te, i trucchi per facilitare la colorazione dei capelli a casa

Proseguiamo con la tinta fai da te, con la colorazione dei capelli a casa, c’è chi l’ha sempre fatto e chi in questo periodo di lockdown si è riscoperta bravissima ma in tante non hanno avuto ottimi risultati. Difficile sostituirsi alle professioniste del settore ma siamo in emergenza e tra ricrescita e capelli bianchi lo specchio dice tutto. Ci sono però dei trucchi per facilitare la tinta dei capelli e limitare il più possibili errori e inconvenienti. Ovvio che il primo passo è quello di scegliere il colore giusto, facciamoci consigliare e possiamo al momento pratico, la colorazione. Quando state per tingere i vostri capelli ricordatevi di tutti i passaggi che il vostro parrucchiere compie, quindi prendete una crema che avete in casa, una crema che possa proteggervi il viso dalle macchie, soprattutto sulla fronte. Il colore scuro potrebbe lasciare tracce difficili da eliminare. Usate una crema densa che funga da barriera.

I CONSIGLI PER LA TINTA DEI CAPELLI PERFETTA

Non dimenticate i guanti, sono essenziali se non volete ritrovarvi con le mani irrimediabilmente macchiate e usateli anche quando risciacquate i capelli.

Un vecchio asciugamano deve proteggere i vostri vestiti ma fatte attenzione anche a ciò che indossate sotto quella che sarà la vostra mantellina. Attenti anche alle cose che vi circondano, poca energia e attenzione mentre applicate il colore eviteranno tanti danni su pareti e mobili.

Se avete un pennello è meglio anche se molte confezioni in vendita hanno un erogatore, il pennello però vi darà un risultato migliore. Applicate il prodotto sulle radici dei capelli ciocca per ciocca. Disponete il prodotto in modo omogeneo e solo dopo applicate su tutta la lunghezza e infine avvolgeteli i capelli lunghi in uno chignon o fermateli con la pinza. Se non volete colorare tutta la lunghezza ma ravvivare solo il colore massaggiateli tutti solo prima dello shampoo.

Avvolgere poi i capelli con la tinta con la pellicola potenzierà l’azione del colore. Se desiderate una nuance più decisa aumentate il tempo di posa ma senza esagerare. Concluso il tempo di posa lavate bene i capelli fino a quando l’acqua risulta limpida.