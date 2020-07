Caviglie grosse: quali scarpe scegliere e quali evitare

Chi ha il problema delle caviglie grosse può trovare difficoltà a trovare la scarpa giusta. In questi casi è, infatti, necessario indossare una calzatura che possa snellire le gambe. Anche chi ama ogni tipo di scarpa, per trovare la soluzione giusta, deve necessariamente fare delle scelte. Ma non bisogna temere, in quanto sono diversi i modelli che possono fare al caso vostro. Il vostro obbiettivo deve essere quello di nascondere questo punto debole e di ottenere l’effetto contrario. Vediamo ora insieme quali sono le scarpe che bisogna indossare quando si hanno le caviglie grosse.

SCARPE PER CAVIGLIE GROSSE: QUALI SONO I MODELLI DA SCEGLIERE IN QUESTI CASI

Purtroppo non tutte le scarpe possono essere adeguate a noi o riescono a valorizzarci. In base alla nostra fisicità, è necessario scegliere i modelli che più fanno al caso nostro. Chi ha le caviglie grosse deve fare delle scelte, in quanto alcune tipologie di scarpe potrebbero evidenziare ancora di più questo problema. Quello che vi consigliamo è di optare per quei modelli che hanno la capacità di assottigliare la caviglia, minimizzando il problema. Chiaramente la scelta deve anche basarsi sul tipo di abbigliamento che decidete di indossare. Vediamo ora insieme quali sono i modelli di scarpe consigliati a chi ha le caviglie grosse.

Stivali alti , anche sopra il ginocchio. Questi sono dei grandi alleati per chi deve minimizzare questo problema, ovviamente in inverno. Nascondono le rotondità e slanciano le gambe.

Mary Jane, uno dei modelli più apprezzati da chi ha le caviglie grosse. I cinturini, però, devono essere posizionati intorno al collo del piede, valorizzandolo e rendendolo più snello. Pertanto, non allacciateli intorno alla caviglia.

Décolleté semplici, utili per indossare i tacchi anche quando si hanno le caviglie gonfie.

Décolleté slingback, considerati eleganti e raffinati.

Ciabattine, ideali per nascondere l'effetto della caviglia grossa e per spostare l'attenzione sul piede.

, ideali per nascondere l’effetto della caviglia grossa e per spostare l’attenzione sul piede. Ballerine, come le precedenti nascondono i difetti.

SCARPE PER CAVIGLIE GROSSE: QUALI SONO I MODELLI DA EVITARE PER NON EVIDENZIARE IL PROBLEMA

Vi appena indicato i modelli di scarpe più adatte, ma ora è bene tenere a mente anche quelli che vanno assolutamente evitati in caso di caviglie grosse. Stiamo parlando di tipologie di calzature che è meglio eliminare dalla nostra scarpiera, in quanto vanno a evidenziare il problema.

stivaletti a calzino ,

sandali con cinturino alla caviglia,

décolleté con cinturino alla caviglia,

, ankle boots.

