Le borse firmate da comprare con i saldi: 5 modelli must have

I saldi sono già partiti a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus. In molti stavano aspettando proprio questo periodo per poter fare qualche acquisto particolare. In questo articolo ci concentreremo principalmente sulle borse in saldo. Quante stavano aspettando i saldi per poter comprare quella borsa che hanno adocchiato già da tantissimo tempo? Bene, andiamo allora a vedere quali sono i cinque modelli must have da poter acquistare approfittando degli sconti.

Saldi, ecco le 5 borse da poter acquistare

Arlettis Mini di Coccinelle: le mini bag stanno diventando amatissime e perché non approfittare dei saldi per acquistarne una? Il brand Coccinelle la propone in camoscio e in svariati colori adatti ad ogni gusto. Il prezzo della mini borsa è stato scontato del 30% e sul sito ufficiale è disponibile a 173,60 euro.

Borsa Blackely Guess : per chi ama le borse a spalla molto grandi, una scelta interessante è la blackely di Guess. La borsa in pelle è disponibile online in bianco o in nero ad un prezzo scontato del 30% (97 euro).

: per chi ama le borse a spalla molto grandi, una scelta interessante è la blackely di Guess. La borsa in pelle è disponibile online in bianco o in nero ad un prezzo scontato del Furla Mini Mini Crossbody : su Zalando sono disponibili tantissime bellissime borse a prezzi scontati. Tra le altre si possono trovare quelle a tracolla di Furla. Disponibili nei colori: fragola, malva, onyx e rosa. Le Mini Mini Crossbody sono perfette in ogni occasione e sono acquistabili a 134,95 euro invece di 269,99 euro .

: su Zalando sono disponibili tantissime bellissime borse a prezzi scontati. Tra le altre si possono trovare quelle a tracolla di Furla. Disponibili nei colori: fragola, malva, onyx e rosa. Le Mini Mini Crossbody sono perfette in ogni occasione e sono acquistabili . Borsa a tracolla Moschino : il brand propone nello store online la sua borsa a tracolla metal hearts di colore bianco. La borsa presenta il logo lettering del marchio e dei cuori in galvanica oro sul davanti. Il prezzo è scontato del 50% (77,50 euro) .

: il brand propone nello store online la sua borsa a tracolla metal hearts di colore bianco. La borsa presenta il logo lettering del marchio e dei cuori in galvanica oro sul davanti. Il prezzo è . Shopping bag con pochette Liu Jo: per amanti delle borse comode, il brand mette in saldo la shopping bag in similpelle con stampa, canvas e manici con catene. All’interno della borsa è presente una piccola pochette con un bellissimo charm. Online la borsa è stata scontata del 57% ed è acquistabile a 59,50 euro.