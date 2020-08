Saldi estate 2020 uomo, a caccia della taglia giusta: la guida per non sbagliare

I saldi sono già iniziati ed è un periodo praticamente perfetto per fare acquisti. Durante i saldi è facile trovare dei capi bellissimi ad un prezzo più basso ma capita spesso e volentieri che ci siano poche taglie disponibili e non si è mai abbastanza sicuri di quale prendere. Tra l’altro non tutti hanno voglia di provare magliette o pantaloni e, in questi casi, è ancora più complicato. Allora cosa può fare un uomo per capire se il capo di abbigliamento scelto è perfetto per la sua taglia? In questo articolo vi spiegheremo alcuni trucchi molto semplici che vi aiuteranno durante lo shopping dei saldi estivi.

Uomini e saldi, ecco come scegliere la taglia perfetta senza fare errori con jeans e pantaloni

Quando ci sono i saldi è facile imbattersi nei jeans, dai più classici fino ai più particolari. Sono perfetti per la solita routine ma possono essere molto belli pure in giornata speciali. Come scegliere la taglia di un jeans per uomo? Il trucco per capirlo è davvero semplice. Basta girare i jeans, aprirlo e inserirci dentro il braccio. Non bisogna tenere la mano aperta ma chiusa a pugno e guardare se dal gomito al pugno la taglia è giusta. Questo trucco, ovviamente, si può applicare anche per tutti gli altri tipi di pantaloni, non solo per i jeans.

Saldi estate 2020 uomo: come trovare la taglia giusta per le camicie e le giacche

Chiaramente ci sono dei trucchetti anche per quanto riguarda altri capi di abbigliamento come camicie e giacche. Per le prime si può utilizzare il metodo di misurazione con il dito. In questo caso bisognerà valutare la misura tra la spalla e il colletto, la misura del giro braccio che non deve mai tirare troppo e infine quella del colletto che, da abbottonato, deve far passare soltanto la punta del dito. Per quanto riguarda le giacche poi si possono ripetere alcuni trucchi della camicia come quello della spalla. Per le giacche è importante che il collo cadi bene e ci si può aiutare nella misurazione attaccando i bottoni.