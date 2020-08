La nuova collezione di trucchi Kiko per l’autunno: i colori della Costiera Amalfitana

Kiko Milano ha già presentato la sua nuova collezione di make up per questo autunno 2020. Si chiama Lost in Amalfi, la collezione per la prossima stagione di uno dei brand più amati nell’ambito del trucco. Così come già fa pensare il nome della collezione, essa stessa richiama i colori di Amalfi, della costiera, di uno tra i luoghi più belli della nostra Italia. Questo autunno sarà facile quindi vedere dei trucchi luminosi, vivaci e particolarmente colorati, proprio come la zona campana. Andiamo subito a scoprire alcuni prodotti di make up che Kiko Milano ha deciso di inserire nella sua collezione per l’autunno 2020 Lost in Amalfi.

Dai rossetti agli ombretti, passando per terre, mascara, fondotinta e scurb. Nella nuova collezione di make up per l’autunno 2020 non manca proprio nulla. Kiko ha pensato a tutto ma soprattutto a tutti perché in Lost in Amalfi le scelte sono varie a seconda di esigenze e gusti personali. Senza scordare i colori e le forme caratteristiche della città che fa sognare abitanti e turisti.

Le maxi palette di ombretti , per esempio, saranno uno dei must have di questa nuova collezione. Prevedono nove cialde e sono dotate di un grande e comodo specchio. A Dive in The Blue Sea vede protagoniste delle nuance calde e fredde, Bouganville Balcony è invece ispirata ai colori dei fiori tipici della Costiera. Il prezzo delle maxi palette è di 19,99 euro.

Le matite per labbra presentano una punta sagomata e sono disponibili al prezzo di 6,99 euro in svariate tonalità (dal nude carne fino al fragola delicato, passando per l'arancio e il melograno spento.

Anche l'ombretto cremoso della collezione Lost in Amalfi è disponibile in vari colori per accontentare ogni gusto: champagne, oro rosa, marrone profondo, bronzo e borgogna. Il prezzo è di 9,99 euro.

Il rossetto liquido lasting matte è extra opaco con otto tonalità e una resistenza fino a ben otto ore. Si può acquistare al prezzo di 9,99 euro.

Il rossetto Glide & Bright è invece ideale per chi ha bisogno di un make up particolarmente luminoso. E' acquistabile a 10,99 euro e disponibile in: rosa medio caldo, nude rosato, rosso puro e papavero.

Il lightweight velvet è un fondotinta fluido che dura anche sedici ore. I colori? Ivory, Porcelain, Light Beige, Honey, Almond, Caramel, Hazelntu, Cocoa. Il prezzo è di 16,99 euro.

Insomma, la nuova collezione autunnale Lost in Amalfi di Kiko Milano presenta diverse novità e questa è solamente una parte del make up che vedremo nei negozi. La scelta sarà tutta vostra.