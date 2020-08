Come fare un makeup leggero perfetto dopo l’abbronzatura

Come realizzare un make up leggero dopo l’abbronzatura? Con la fine dell’estate ci prepariamo ad accogliere l’autunno e il colore conquistato durante le giornate al mare inizia ad andare via. Nonostante ciò, potrete continuare a rendere il vostro viso luminoso e colorato. Vi starete chiedendo: com’è possibile farlo? Realizzando un make up perfetto per il dopo abbronzatura! Basta semplicemente utilizzare i prodotti giusti sul vostro viso e voi stesse vi ritroverete di fronte a un risultato sorprendente! Vediamo ora insieme nel dettaglio come fare un make up leggero e perfetto dopo l’abbronzatura.

COME REALIZZARE IL MAKE UP PERFETTO DOPO L’ABBRONZATURA: I CONSIGLI

Cosa fare per realizzare il make up perfetto dopo l’abbronzatura? Vi consigliamo di continuare a esaltare il colore luminoso attraverso pochi semplici gesti. Basta saper gestire al meglio pennelli e prodotti. Una pelle abbronzata non necessita di una base super coprente, ma subito dopo ci toccherà tornare al nostro fondotinta preferito. In alternativa, potreste utilizzare una bb-cream, per regalare al vostro viso un effetto più naturale. Potreste anche usare, per un make up perfetto e impeccabile, un primer prima di applicare il fondotinta o la bb-cream. Dopo aver realizzato la base, tocca rendere il vostro make up completo con l’utilizzo di altri prodotti!

CREARE UN MAKE UP LEGGERO E PERFETTO DOPO L’ABBRONZATURA: QUALI PRODOTTI UTILIZZARE

Dopo aver applicato i prodotti giusti per la base, non dimenticate di nascondere le imperfezioni con il correttore! Potrete poi passare all’applicazione di terre e ciprie. In particolare, per rendere ancora colorato il vostro viso dopo l’estate vi toccherà utilizzare una terra abbronzante. Con un pennello largo, applicate su tutto il viso il prodotto, facendo ovviamente attenzione a non creare un effetto maschera. Il vostro scopo è semplicemente quello di colorare un po’ il viso, ma senza esagerare! Ovviamente non può mancare l’illuminante nel vostro make up viso dopo l’abbronzatura! Scegliete la tonalità più adatta e passatelo nei punti che volete valorizzare. Per completare basta utilizzare alcuni prodotti. Stiamo parlando del blush e del mascara. Quest’ultimo non può naturalmente mancare! E non dimenticate un rossetto dal tono rosato o un semplice lucidalabbra, per mantenere leggero il vostro make up dopo l’abbronzatura.