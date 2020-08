Abbronzatura e abbigliamento: come vestirsi per valorizzare il colore

Qual è il look migliore per valorizzare l’abbronzatura che con tanta fatica abbiamo “ottenuto” nelle calde giornate d’estate? Con quale abbigliamento esaltiamo la nostra pelle diventata più scura sotto il sole? Inevitabilmente, d’estate, siamo più esposti ai raggi solari. Chi ama abbronzarsi però può sfruttare qualche trucchetto molto pratico per mettere ancora più evidenza il colorito acquisito durante le belle giornate al mare o in montagna. Alcuni look, infatti, mettono decisamente più in vista la tintarella, la impreziosiscono e rendono il colorito estivo molto armonioso. Ma quale abbigliamento bisogna scegliere per sembrare più abbronzati o per far notare meglio l’abbronzatura? Innanzitutto si può optare per dei capi di colore bianco, il più contrapposto al colorito assunto grazie all’esposizione al sole. Una magliettina o un vestitino bianco sono assolutamente perfetti per mettere in risalto la tintarella!

Come mettere in risalto l’abbronzatura con l’abbigliamento: trucchi semplicissimi

Un’altra opzione molto valida è quella di indossare un vestito giallo. Il giallo oltre a richiamare l’abbronzatura dorata è pure il colore del sole, quale stagione migliore dell’estate per indossarlo? Le tonalità di giallo che possono impreziosire la tintarella sono diverse quindi si può scegliere a seconda dei propri gusti personali. Per esempio si può decidere tra il giallo acceso e quello tendente al sabbia che si abbina ancora di più al colore che la pelle ha acquisito con l’esposizione al sole. Quando ci si abbronza molto pure il nero può essere una scelta giusta. Non mette in risalto l’abbronzatura come il bianco ma sicuramente la bilancia perfettamente.

L’abbronzatura estiva e i colori accesi: ecco come appare subito più evidente la tintarella

Abbiamo già parlato del giallo acceso ma non abbiamo detto che molti colori luminosi e vivaci rendono l’abbronzatura più evidente. Il verde è uno dei colori perfetti per dare una luce particolare alla tintarella estiva. Ovviamente deve trattarsi di una tonalità molto accesa! Il consiglio è quello di optare per un capo verde vivace come una camicetta, una maglietta oppure anche un top. In questo modo non solo esalterete l’abbronzatura ma pure il vostro viso sembrerà decisamente più radioso.