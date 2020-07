Melanina per abbronzatura perfetta e sicura: come fare

L’estate è ormai ufficialmente iniziata e sono tantissime le persone che non rinunciano ad abbronzarsi in riva al mare. Il sole durante la bella stagione è davvero forte e bisogna sicuramente pensare a come proteggere la pelle dai raggi pericolosi per evitare spiacevoli conseguenze, delle volte anche gravi. Oltre a far riferimento a creme ed oli però è giusto pensare anche alla melanina. La melanina è una sostanza che viene prodotta direttamente dalla nostra pelle proprio quando si trova al sole. A che cosa serve la melanina? A proteggerci dai raggi ultravioletti e dalla loro potenza. Stimolare questa sostanza è fondamentale in questo periodo.

La melanina per abbronzarsi meglio e per proteggersi dai raggi del sole troppo forti

Oltre che a proteggerci dai raggi ultravioletti, la melanina aiuta molto anche durante l’abbronzatura. C’è da dire, infatti, che questa sostanza è davvero molto utile per riuscire ad ottenere un colore di pelle soddisfacente durante l’estate e in maniera anche piuttosto veloce. Come si può stimolare la melanina perché agisca in modo perfetto? Senz’altro l’alimentazione è fondamentale. Durante la bella stagione nutrirsi con cibi ricchi di beta carotene è importante se si vuole ottenere un’abbronzatura fantastica. Di quali cibi stiamo parlando? Carote, pomodori, frutta e verdura in generale. Per aiutare la melanina è anche utile utilizzare delle creme specifiche per il corpo che aiutino l’abbronzatura e che la proteggano allo stesso tempo. Ma da questo punto di vista esistono pure degli integratori, contenenti ovviamente anche beta carotene e vitamine.

Il mare, il sole e la melanina: ottenere l’abbronzatura perfetta in estate

Oltre all’esposizione al sole, la melanina può essere stimolata anche grazie al mare. In estate è semplice trascorrere delle giornate in spiaggia. L’acqua di mare possiede molteplici benefici per la nostra salute e chi vuole una abbronzatura impeccabile sicuramente non può farne a meno. Il mare, infatti, aiuta a colorare la pelle con molta velocità proprio grazie al sale. Ovviamente bisogna comunque fare attenzione ai raggi del sole e proteggersi a dovere a seconda delle personali esigenze.