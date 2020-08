Le borse autunnali di Zara: le più belle per il 2020

E’ arrivato il momento di pensare agli accessori perfetti per l’autunno 2020 che è già in arrivo! In questo articolo parleremo, in particolare, di borse anche perché grandi brand come Zara hanno già messo in vendita delle borse meravigliose a dei prezzi molto onesti. Ed è proprio su questo brand che ci concentreremo oggi. La scelta è davvero vasta e perfetta per ogni gusto od esigenza. Dalle tracolle alle borse pratiche, dalle più piccole e mini fino alle più spaziose. E ancora: zainetti, shopper, marsupi e borse per la sera. Ma partiamo dal principio perché sembra che Zara abbia scelto di regalare al suo pubblico femminile un vero e proprio tuffo nel passato.

Zara e borse per l’autunno 2020: stile vintage, modelli bellissimi e super comodi

Come vi abbiamo già anticipato, per l’autunno 2020 Zara ha deciso di proporre uno stile piuttosto vintage per quanto riguarda le borse. Ma veniamo al dunque. Quali sono le borse che propone la nota catena? Partiamo dalle borse a spalla, grandi, comode e perfette anche come shopper. Zara ha scelto di optare per delle linee piuttosto dolci e per dei colori tenui tendenti al bianco, al beige. Per le tracolle, il brand ha invece preferito dei colori più accesi come il rosso senza dimenticare ugualmente i chiari. Queste borse sono decisamente bombate e hanno dei dettagli e delle rifiniture a cui difficilmente si può resistere. Per le tracolle la scelta è davvero vasta: dalla classica forma squadrata e rettangolare fino alle linee tondeggianti o alla forma a cestino.

Impossibile dimenticare le mini bag che durante quest’ultimo anno hanno davvero spopolato. Questa moda è destinata a continuare anche nella prossima stagione autunnale. Zara ha pensato a delle mini bag da portare praticamente al collo come delle vere collane. Interessante pure la collezione che riguarda gli zaini e i marsupi. Linee dritte e tessuti morbidi. Colori perfetti per ogni occasione e che rispettano ogni personale gusto. Sicuramente particolare la scelta del marsupio – cintura ad effetto animalier in ecopelle.