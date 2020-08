5 capi Zara di cui non potrai fare a meno in inverno

Siamo ancora in piena estate eppure il mondo della moda e gli appassionati di tendenze pensano già alla prossima stagione invernale. Che cosa metteremo nel guardaroba nella stagione fredda? Abbiamo fatto un giro sullo store online di Zara dove abbiamo visto tantissimi capi meravigliosi. Tra i gli abiti della nuova collezione ne abbiamo anche individuati cinque di cui proprio non si potrà fare a meno durante il prossimo inverno. Dai pullover agli impermeabili passando per blazer e vestiti. Continuate pure a leggere questo articolo per scoprire quali sono i cinque capi must have che Zara ha già presentato ai suoi clienti.

Moda inverno, ecco i cinque capi più belli proposti da Zara

Pullover basic a maniche lunghe: le finiture a coste rendono questo morbido maglione perfetto per ogni occasione. Il pullover dei bottoni sui lati ed è disponibile in vari colori (grigio, blu elettrico, blu chiaro, nero, visone e crema). Il prezzo online è di 19,95 euro. Blazer satinato: il colore è un rosso meraviglioso. Il blazer si presenta con un collo a revers e le maniche lunghe. Ha delle tasche e una chiusura frontale con bottoni. Il prezzo è di 59,95 euro. Impermeabile con cappuccio: nella stagione invernale è sempre utile e questo è decisamente di tendenza. E’ disponibile nel colore grigio perla, è lungo e dotato di comode tasche. Sul sito del noto brand lo si può acquistare ad un prezzo di 49,95 euro. Camicetta satinata animalier: disponibile in nero con le rifiniture animalier in marrone chiaro, tendente al sabbia. La camicetta è perfetta per essere indossata in molte occasioni, soprattutto prima che arrivi il troppo freddo. Il nodo sul fronte la impreziosisce di molto. Il prezzo online è di 25,95 euro. Cardigan in maglia traforato: il capo Zara è realizzato in tessuto misto cotone. E’ di un colore verde chiaro molto particolare ed ha un colletto e le maniche lunghe. Immancabili, anche qui, i bottoni. Il prezzo del cardigan traforato è di 19,95 euro.