Sneakers uomo: i modelli da acquistare con i saldi

Siamo ancora nel pieno dei saldi, ma prima di fare acquisti azzardati, vi consigliamo di prendere visione di tutte le sneakers uomo 2020 da acquistare. Sono sei i modelli suggeriti dalle ultime tendenze moda estate 2020. In particolare, vi segnaliamo marche come Givenchy, Versace e Acne Studios. Come lo scorso anno, continuano a essere al centro della scena le scarpe bianche, anche per uomo. Il brand Valentino Garavani propone un modello particolare e davvero interessante. Ma vediamo ora insieme, nel dettaglio, quali sono le sneakers per uomo da acquistare con i saldi.

SNEAKERS UOMO DA ACQUISTARE CON I SALDI: I CINQUE MODELLI DA NON PERDERE

Non possiamo non approfittare dei saldi per acquistare le sneakers da uomo che fanno tendenza. Attraverso questi sconti, avrete la possibilità finalmente di aggiungere nella vostra scarpiera il modello di scarpa che tanto desiderate. Che sia online o in negozio, l’acquisto non deve essere azzardato. Proprio per tale motivo, abbiamo scelto di indicarvi quali sono i modelli ideali di scarpe da uomo da acquistare con gli sconti.

Sneakers bianche , modello firmato Valentino Garavani . Queste scarpe sono caratterizzate dalla presenza del logo VLTN e non passeranno di certo di moda con la fine di questa stagione. Infatti, è possibile continuare a utilizzarle anche in autunno, in quanto la tomaia di pelle è impermeabile e riuscirà ad affrontare le prime piogge.

, modello firmato . Queste scarpe sono caratterizzate dalla presenza del logo VLTN e non passeranno di certo di moda con la fine di questa stagione. Infatti, è possibile continuare a utilizzarle anche in autunno, in quanto la tomaia di pelle è impermeabile e riuscirà ad affrontare le prime piogge. Sneakers Squalo , ultima collezione uomo Versace . Questo modello si distingue dagli altri per la suola oversize bicolore. Impossibile non notare la forma ondulata della tomaio! Si tratta delle scarpe di punta del 2020 e alcuni di questi modelli sono disponibili sul sito ufficiale del noto brand in saldo!

, ultima collezione uomo . Questo modello si distingue dagli altri per la suola oversize bicolore. Impossibile non notare la forma ondulata della tomaio! Si tratta delle scarpe di punta del 2020 e alcuni di questi modelli sono disponibili sul sito ufficiale del noto brand in saldo! Sneakers C-Run 3000 di Marcelo Burlon . Il modello che vi segnaliamo è quello in blu Klee, la nuova tinta scelta come colore distintivo del brand County of Milan. Online, è possibile trovarle anche a metà prezzo!

di . Il modello che vi segnaliamo è quello in blu Klee, la nuova tinta scelta come colore distintivo del brand County of Milan. Online, è possibile trovarle anche a metà prezzo! Sneakers Spectre di Givenchy . Un modello che da ormai diversi mesi è entrato ufficialmente tra le prime tendenze moda. In particolare, questa scarpa appare come un guanto che avvolge il piede fino alla caviglia. Con la suola a carroarmato, queste sneakers uomo hanno una tomaia in nylon impermeabile e traspirante.

. Un modello che da ormai diversi mesi è entrato ufficialmente tra le prime tendenze moda. In particolare, questa scarpa appare come un guanto che avvolge il piede fino alla caviglia. Con la suola a carroarmato, queste sneakers uomo hanno una tomaia in nylon impermeabile e traspirante. Sneakers Acne Studios N3W. Si distingue dagli altri modelli per la tomaia in mesh, che fa in moda che si intraveda il piede o la calza. È possibile acquistare questo modello online in saldo. Ideale anche per la prossima stagione, la sua ultima versione in pvc trasparente è sold out sul sito ufficiale del brand.