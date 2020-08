5 borse firmate da acquistare online per l’autunno

Siete alla ricerca di una borsa firmata da acquistare online per l’autunno? Vi anticipiamo che c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i vari modelli proposti dai brand più famosi. Quest0anno vedremo ancora in scena le mini e le micro bags, ma anche le borse ampie. Tra le tendenze dell’autunno 2020 vediamo nuovamente al centro della scena i modelli in velluto e quelli in toni pastello. Ma vediamo ora insieme nel dettagli quali sono le cinque borse firmate da acquistare online per l’autunno.

QUALI BORSE FIRMATE ACQUISTARE ONLINE: CINQUE MODELLI

Tra le tendenze borse dell’autunno 2020 notiamo applicazioni in gioielli, modelli in velluto, in pitone o in coccodrillo e loghi super decorati. Non mancano le forme oversize in colorazioni vivaci e le forme in stile vintage. Ovviamente, non possiamo non indicarvi le borse mini, con decori vistosi e minimal. In particolare, quest’anno vedremo primeggiare i colori caldi, come il cammello. Tornano in scena anche i modelli in tessuto, in pelliccia, in tweed e lana. Vi sono, inoltre, delle versioni che mixano tessuti diversi per creare un effetto color block unico. Sulle passerelle abbiamo potuto notare i modelli a spalla e quelli a mano. Infine, non mancano le borse a bauletto e a mezzaluna. Le shopper si fanno, intanto, più ampie e capienti con dettagli originali. Tra gli ultimi trend dell’autunno 2020 vi segnaliamo le clutch e le pochette. Ma quali sono le borse a cui non potete rinunciare nella prossima stagione? Dopo avervi segnalato i cinque capi da indossare in autunno, oggi vi consigliamo i cinque modelli di borse da acquistare online.

Borsa a mano di Fendi : un modello originale che riuscirà a conquistare la vostra attenzione. Fendi propone questa versione azzurra con ricami decisamente originali e un manico unico!

: un modello originale che riuscirà a conquistare la vostra attenzione. Fendi propone questa versione azzurra con ricami decisamente originali e un manico unico! Borsa a tracolla di Longchamp : in versione coccodrillo, ha una colorazione verde ed è un modello davvero molto comodo, ideale per qualsiasi momento della giornata.

: in versione coccodrillo, ha una colorazione verde ed è un modello davvero molto comodo, ideale per qualsiasi momento della giornata. Pochette di Fendi : impossibile rinunciare al modello rosa. Potrà tornarvi utile in varie occasioni, in particolare la sera.

: impossibile rinunciare al modello rosa. Potrà tornarvi utile in varie occasioni, in particolare la sera. Shopper di Burberry : un modello spazioso e capiente. Come già vi abbiamo anticipato, le ultime tendenze vedono al centro della scena per il prossimo autunno 2020 le colorazioni calde. In questo caso, infatti, la shopper ha una tonalità sul marrone.

: un modello spazioso e capiente. Come già vi abbiamo anticipato, le ultime tendenze vedono al centro della scena per il prossimo autunno 2020 le colorazioni calde. In questo caso, infatti, la shopper ha una tonalità sul marrone. Borsa a tracolla Elisabetta Franchi: un modello romantico e perfetto per una serata. La potete trovare in colorazione rosa o pesca.