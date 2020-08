Come ci vestiremo in autunno: 5 capi che possiamo già acquistare

L’autunno sembra lontano ma in fondo non lo è così tanto, soprattutto per chi si occupa di moda e tendenze. Se pensiamo al settore dell’abbigliamento, infatti, sono già disponibili in commercio, negli store online e nei negozi fisici, tantissimi capi autunnali. Se avete bisogno di qualche consiglio per lo shopping siete nel posto giusto! Questo autunno 2020, vi avvisiamo subito, saranno davvero tanti i tessuti di tendenza. A farla da padrone sarà la pelle che nella prossima stagione si userà davvero tanto. Ma quali sono cinque capi, accessori inclusi, che già possiamo acquistare per prepararci all’autunno in arrivo?

Moda autunno 2020: ecco cinque capi d’abbigliamento già acquistabili

La gonna in pelle di Miu Miu: il brand propone una gonna nera alla caviglia ad alta vita e, ovviamente, in pelle. Il capo autunnale è disponibile al prezzo di circa 1600 euro. La Micro borsa Moschino: la micro borsa è sempre più in voga e le influencer ce lo dimostrano ogni giorno. Il brand Moschino propone questo bellissimo accessorio a mano lock in vari colori, nero incluso. Sul sito ufficiale la micro borsa è già acquistabile al prezzo di 595 euro. Il Cardigan Max Mara: in autunno il cardigan è sempre una buona scelta. Il brand Max Mara ha già messo in commercio (al prezzo di circa 175 euro) un mini cardigan in cotone, girocollo e con la manica corta. Il colore che la farà da padrone per questo capo d’abbigliamento è il nero. Le Scarpe con tacco di Balenciaga: il brand di abbigliamento propone una scarpa con tacco in pelle color navy con la punta quadrata. Queste scarpe sono acquistabili al prezzo di 650 euro circa. Il Cappotto in pelle di Off White: sempre restando in tema pelle, il cappotto è un capo a cui non si può proprio rinunciare in autunno. Off White propone una giacca lunga, con le spalline imbottite, tasche frontali e chiusura con bottoni. Il prezzo di questo cappotto è di 2320 euro ed è disponibile in nero oppure in khaki.