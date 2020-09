Come abbinare il cardigan un capo immancabile in autunno/inverno

In questo autunno inverno 2020 – 2021 sarà praticamente impossibile rinunciare ad indossare i cardigan. I cardigan sono tra i capi più amati della stagione fredda, apprezzati perché caldi, pratici, comodi e sicuramente molto belli. La moda e le tendenze classificano i cardigan direttamente tra i must have di questa stagione per cui non potremo farne a meno nemmeno quest’anno. Considerando ciò, come possiamo utilizzare al meglio i nostri cardigan? Abbinarli delle volte non è così semplice. Vediamo subito qualche consiglio utile per indossarli senza sbagliare, considerando che ne esistono di tanti modelli e di tanti colori diversi.

Il cardigan per l’autunno 2020: come abbinarlo senza commettere errori

La maniera più semplice di abbinare il cardigan è sicuramente quella di indossarlo insieme ad una maglietta, anche molto semplice e degli altrettanto semplici jeans. Ai piedi? Vanno benissimo sia delle sneakers che degli stivaletti. Ma se vogliamo un look già un po’ più particolare? La scelta potrebbe intanto ricadere su un cardigan più lungo oppure su un cardigan corto ma con scollatura. Se decidete di puntare sul corto potrete acquistare anche un cardigan con bottoni che sicuramente dona qualche dettaglio in più al look finale. Interessante è pure la scelta di un cardigan classico, liscio, da poter infilare nei pantaloni.

I cardigan da indossare in questo autunno 2020: quali colori scegliere e su cosa basarsi

Ma veniamo ai colori. In commercio, oltre ad esserci cardigan di ogni modello possibile ed immaginabile, la scelta è ampia pure per quanto riguarda i colori. Senz’altro il più classico è il nero ma si può puntare tanto sulle sfumature di marrone, visto che quest’anno sarà uno dei colori più di tendenza insieme al grigio. Esistono pure sfumature coloratissime e molto allegre, i mix di colori sono un po’ più difficile da abbinare nella vita di tutti i giorni ma sicuramente il look sarà molto originale. Altri colori perfetti per i cardigan? Rosa e celeste, verde scuro e bordeaux.

Un aspetto importante del cardigan riguarda pure un po’ di furbizia. Nel senso che aiuta a coprire zone del corpo che magari non vogliamo mettere troppo in mostra come ad esempio il lato B.