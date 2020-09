Make up autunno inverno 2020-2021: come ci truccheremo in questa stagione

Abbiamo appena chiuso le porte alla bella stagione per aprirle ai mesi più freddi dell’anno. Che cosa dicono le tendenze riguardo al make up per l’autunno inverno 2020 2021? Sicuramente rispetto al trucco estivo ci saranno alcuni inevitabili cambiamenti a partire dai colori fino ad arrivare ai prodotti. Ovviamente tutto dipende molto dai gusti personali ma cerchiamo di capire che cosa dice la moda in quanto a make up. Partiamo proprio dai colori e concentriamoci sugli occhi. Qui un trucco perfetto vede protagonisti le tonalità di bronzo, oro e marrone, a prescindere dal colore degli occhi. Una particolare attenzione va fatta anche alle ciglia, optare per delle ciglia lunghe è sicuramente una buona scelta.

Autunno inverno 2020 – 2021: il make up perfetto per questa stagione fredda

Sempre parlando di make up per occhi, non possiamo dimenticarci l’eyeliner. Una linea di eyeliner rende l’occhio più particolare e dona una personalità ben definita ed interessante a chi decide di optare per questo trucco. Spostiamoci adesso al trucco per le labbra. In questa stagione autunnale e invernale 2020 – 2021 si potrà scegliere di indossare un rossetto versatile e molto bello come il demi matt. Colore? Il rosso la farà da padrone ma secondo le tendenze sulle labbra delle donne vedremo anche delle sfumature di viola. Il viola è sicuramente più consigliato per le carnagioni scure e, tranquille, con un rossetto color melanzana non sarete affatto esagerate.

Il make up per l’autunno inverno 2020 – 2021, parola d’ordine: naturalezza

Se si vuole restare al passo con le tendenze e la moda, in questo autunno inverno 2020 – 2021, in effetti, ci sarà davvero molto poco da osare. Il make up perfetto di questi mesi freddi sarà assolutamente semplice. La naturalezza e la spontaneità piaceranno tanto. E allora su che tipo di trucco puntare? Colori neutri e tonalità delicate sicuramente aiuteranno. L’effetto deve essere quello di un viso pulito, nudo e per questo vanno molto bene molte sfumature di rosa dal rosa pelle fino al pastello. Questo ovviamente vale sia per gli ombretti che per le labbra, soprattutto se avete bisogno, insomma, di un trucco semplice per affrontare la vita di tutti i giorni.