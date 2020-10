Smalto perfetto per questo autunno 2020: cosa dicono le tendenze

L’autunno è ufficialmente arrivato e, tra le altre cose, dobbiamo pure cambiare smalto! Le tendenze per la cura delle unghie cambiano sicuramente rispetto alla stagione calda ed estiva. Come cambia la cura, cambia senz’altro pure il fattore estetico. I colori e le fantasie dello smalto sono completamente diverse adesso. E’ il momento di capire che cosa dicono gli esperti per avere delle unghie al top anche durante questo autunno 2020. I colori che andranno forte, diciamolo subito, sono l’arancione e l’oro ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più.

I colori perfetti per l’autunno 2020: a cosa non potremo proprio rinunciare

Lo abbiamo detto, i colori autunnali saranno riproposti anche dai nail artists. Verranno però impreziositi da qualche dettaglio metallo, pastello o lo stesso oro. Per delle unghie da sfoggiare nella vita di tutti i giorni ma soprattutto al lavoro, si opterà in particolare per il classico tinta unita oppure per la sfumatura degradé. Chi invece vuole osare un po’ con la fantasia può scegliere le stampe animalier con i colori in perfetta tendenza con l’autunno. E poi non bisogna dimenticare di certo adesivi o glitter che danno un tocco sicuramente più particolare alle unghie. Nell’ultimo periodo però si fa sempre più strada una nuova moda.

Autunno 2020 e unghie al top: la nuova moda per lo smalto con le fantasie stravaganti

Soprattutto chi segue molti account social dedicati alla moda, nell’ultimo periodo ha sicuramente avuto modo di vedere una vera propria tendenza per gli smalti. Decorare le unghie in maniera un po’ stravagante, fantasiosa, in pieno stile mismatched. Alcuni artists riescono a disegnare delle vere e proprie opere d’arte sulle unghie che, una volta cresciute, è quasi un peccato andare a togliere lo smalto. Basta dare una occhiata ai profili Instagram di Chiara Ferragni ma anche del marito Fedez.

E voi per che colore di smalto o fantasia deciderete di optare per questo autunno 2020? La scelta è tutta vostra!