Come avere unghie sempre lucide anche senza smalto

Le unghie possiamo averle lucide anche senza smalto, possiamo curarle e averle al naturale con piccoli accorgimenti. L’importante è non trascurarle ma prendersene cura per non farle indebolire e spezzare. Le unghie curate e le mani curate sono sicuramente il segno che teniamo a noi stesse e alla cura della nostra bellezza. Spesso capita di ritrovarci con delle unghie opache o ingiallite, questo sicuramente dipende dall’utilizzo di smalti di scarsa qualità ma potrebbe essere anche il non utilizzo di guanti quando facciamo le pulizie di casa. Additivi vari e candeggina possono dare fastidio e indebolire le nostre unghie. Ecco allora come possiamo nutrirle e farle diventare lucide anche senza smalto.

POSSIAMO EVITARE LO SMALTO E AVERE UNGHIE PERFETTE

Per iniziare e rendere lucide le unghie delle nostre mani per qualche giorno (meglio se sempre) cerchiamo di mettere guanti per le pulizie di casa, evitare il contatto con agenti chimici e togliere ogni tipo di smalto. In questo modo aiuteremo l’unghia a riprendersi e rinforzarsi. A questo punto possiamo utilizzare acqua e limone. Immergete le vostre unghie in una ciotolina e versate dell’acqua con del succo di limone (ne basterà uno intero).

Il limone come tutti sanno ha un effetto schiarente ed è ottimo anche per disinfettare. Se avete la pelle delicata aggiungete un cucchiaino di olio di oliva, nutriente per eccellenza.Vedrete subito il risultato in morbidezza e lucentezza. Ma non finisce qui potete continuare facendo delle maschere sulle unghie con burro di karitè e olio di Argan massaggiando e lasciando agire per 15 minuti circa. Insistete con un massaggio circolare anche su cuticole, eviterà la formazione di pellicine spesso fastidiose da rimuovere. Olio di oliva, limone e acqua possono rendere le vostre unghie belle anche al naturale senza necessariamente l’utilizzo di smalti. Curare le mani e le unghie al naturale si può basta, un po’ di attenzione nei prodotti che scegliamo e se questi ultimi sono naturali meglio ancora!

