5 must have per l’autunno/inverno della nuova collezione di Rinascimento

I mesi più freddi dell’anno avanzano ed è il momento giusto per pensare al guardaroba e, soprattutto, a cosa inserirci dentro. In questo articolo ci concentreremo sulla nuova collezione autunno inverno 2020 2021 dell’amatissimo brand Rinascimento. Il marchio d’abbigliamento ha già messo in vendita dei capi meravigliosi e noi abbiamo già adocchiato alcuni a cui sarà difficile rinunciare. Andiamo allora a vedere quali sono i cinque capi must have per la stagione autunno inverno 2020 2021 di Rinascimento.

Ecco i cinque capi imperdibili della collezione autunno inverno 2020 2021 di Rinascimento

Tra la collezione autunno inverno di Rinascimento è impossibile non notare l’abito nero e rosa.

Ricami in pizzo e una cintura in vita con fiocco, fanno di questo abito uno dei più particolari della nuova collezione del brand. La vestibilità è regolare e online è disponibile ai clienti ad un prezzo di 149 euro.