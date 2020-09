Moda autunno inverno 2020 – 2021 i colori: perché puntare tutto sul grigio

L’autunno è ufficialmente arrivato è il momento di pensare al guardaroba. Su cosa possiamo basarci per essere sempre alla moda in questo autunno inverno 2020 2021? Tanto per cominciare sui colori di tendenza. In questi mesi freddi il vero must have sarà il grigio. Il grigio è uno dei colori più amati quando si tratta di abbigliamento e moda. Per quale motivo? Intanto perché è molto versatile essendo un colore facilmente abbinale con tanti altri. Poi le tonalità di grigio sono perfette per qualsiasi occasione, dalla classica giornata al lavoro fino ad una serata un po’ più particolare con gli amici. E allora cerchiamo di scoprire meglio come possiamo utilizzare questo colore.

Il grigio, il colore perfetto per l’autunno inverno 2020 2021: come utilizzarlo al meglio

Come utilizzare al meglio il grigio? Se dobbiamo indossarlo in una comune giornata di routine e abbiamo bisogno di un look semplice, pratico ma comunque fashion possiamo optare per diversi abbinamenti. Una maglietta bianca può essere abbinata perfettamente ad un pantalone morbido e grigio. Così come una nera può essere abbinata ad una giacca o ad un cardigan grigio e viceversa. Non solo colori neutri però, possiamo anche osare un po’ di più rimanendo perfettamente in ordine. Il grigio si abbina perfettamente con tutte le tonalità di azzurro ma va a braccetto pure con il rosso, senza escludere il bordeaux.

Look elegante e grigio: le tendenze dell’autunno inverno 2020 – 2021

Se lavoriamo in ufficio oppure abbiamo bisogno di un look un po’ più elegante del solito, professionale, serio possiamo facilmente contare sui capi di abbigliamento grigi. Un bel pantalone lungo, una blusa bianca, un cappotto lungo grigio e il gioco è fatto. Ovviamente questo look si può riproporre anche in serata dove magari si può decidere di osare un po’ di più sia con le scarpe che con il trucco, senza dimenticare gli accessori.

Insomma, la scelta spetta a voi a seconda dei vostri gusti personali e delle vostre esigenze. L’importante, per questo autunno inverno 2020 2021 sarà non dimenticare di inserire qualche capo grigio nel guardaroba!