Tendenze borse autunno – inverno 2020: i modelli da sfoggiare

L’autunno è ormai alle porte ed è arrivato il momento giusto per pensare al guardaroba. In questo articolo ci concentreremo sugli accessori, sulle borse in particolare. La borsa è un accessorio che non può mai mancare in nessun outfit giornaliero ma quali sono le più belle di questo autunno inverno 2020 2021? Quali sono le più comode e pratiche per la vita di tutti i giorni? E quali sono quelle più particolari da indossare in una serata speciale? Lo vediamo subito. Partiamo subito da Chanel, uno dei brand più amati, che ha presentato una borsa con una tracolla molto particolare, fatta di grandi perle. Sicuramente questa borsetta la possiamo inserire in look più elegante e magari total black.

Le borse più eleganti di questo autunno inverno 2020: quali scegliere per essere alla moda

Valentino è uno dei brand che propone davvero tantissime borse, soprattutto eleganti ma anche molto versatili. Una delle più particolari è sicuramente una tracolla bordeaux in pelle. Il dettaglio che vi colpirà? La rosa davanti che dà senz’altro un tocco in più all’accessorio. Delle altre borse molto belle per la prossima stagione fredda 2020 2021 sono quelle della nuova collezione di Fendi. Anche qui sembrano farla da padrone le tracolle e, anche qui, vince il tessuto in pelle. Moltissimi marchi di moda punteranno molto sul rosso e sul bordeaux per gli accessori. Quindi se quest’anno deciderete di allontanarvi da un più classico nero saprete che scelta fare per essere sempre alla moda.

Le borse più pratiche e belle per la vita di tutti i giorni: le novità 2020 – 2021

Passiamo adesso alle borse un po’ più pratiche e comode, quelle utili soprattutto per la vita di tutti i giorni. Una delle borse più amate sotto questo punto di vista è la shopper di Dior che già questa estate abbiamo visto nelle foto social di Chiara Ferragni dalla sfilata del brand a Lecce. Un’altra borsa decisamente comoda per il prossimo autunno inverno può essere acquistata direttamente dalla nuova collezione di Giorgio Armani che propone, tra le altre, borse morbide e piuttosto classiche, adatte al quotidiano ma pensate pure per trascorrere una serata diversa e in compagnia.