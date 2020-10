5 must have per l’autunno/inverno della nuova collezione Liu Jo

E’ arrivato il momento di pensare al guardaroba per questa stagione autunno inverno 2020 – 2021. Maglioni, felpe, cappotti, scarpe, stivali e tanti accessori. Che cosa indosseremo durante la nuova stagione fredda? In questo articolo ci concentreremo sulla nuova collezione di Liu Jo. Il noto brand di moda propone tantissimi capi d’abbigliamento al passo con le tendenze. Cerchiamo allora di scoprire quali sono i cinque capi must have per l’autunno inverno di Liu Jo.

Liu Jo, collezione autunno inverno: ecco i 5 capi a cui sarà difficile rinunciare

Gonna midi in similpelle: total black con dei bottoni color oro. A caramella e realizzata in tessuto spalmato. Ha delle comode tasche e un particolare spacchetto sul di dietro dietro. Il prezzo è di 139 euro.