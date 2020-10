I look perfetti per l’autunno 2020: cosa scelgono le influencer

L’autunno è ufficialmente arrivato ed è il momento di pensare al guardaroba per creare degli outfit perfetti per questa nuova stagione 2020. Quali sono i capi perfetti per non sbagliare nei primi mesi freddi? Sicuramente bisogna pensare a dei cappotti, ai maglioncini, agli immancabili stivali. Delle volte però può essere davvero complicato abbinare tutto alla perfezione. Come possiamo fare? Possiamo chiedere dei consigli a delle vere regine della moda sul web: le influencer. Le personalità più popolari di Instagram hanno già iniziato a sfoggiare i loro look autunnali portando a centinaia e centinaia di commenti positivi. Andiamo allora a prendere qualche spunto proprio sui social network.

I look perfetti per l’autunno: ecco che cosa indossano le influencer più amate

Quando si parla di influencer e di Instagram, il nostro pensiero va subito a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sta sfoggiando, come sempre, tantissimi look per la nuova stagione fredda. Nelle ultime foto postate sul suo profilo, è molto interessante la scelta di un abito giallo, colore dell’autunno. Il vestito è di Gianbattista Valli e Chiara ha deciso di abbinarlo a degli stivali neri che richiamano il colore dell’elastico utilizzato per i capelli.

Eccola qui mentre indossa questo look perfetto per l’autunno (e mostra anche il pancino):

Se vogliamo optare per dei colori un po’ più scuri possiamo riprendere il look scelto da Beatrice Valli per lo show di SportMax. Colori tra il nero e il grigio scuro, una palette cromatica che all’influencer piace tantissimo ma convince molto anche noi! Pantalone semplice, maglioncino con collo alto e un lungo e caldo cappotto. Look perfetto per l’ufficio.

Ecco uno degli outfit di Beatrice Valli per l’autunno 2020:

Anche per la nuova stagione, si conferma tra i colori più amati anche il cammello. E’ Giulia Valentina a presentare un look perfetto per abbinare al meglio queste gradazioni di marrone. Pantaloni Drome, cannottiera semplice impreziosita da un cappotto corto ma non troppo. Ai piedi? Dei tacchi arancioni.

Ecco un look indossato da Giulia Valentina per l’autunno 2020:

Quale preferite? Che ne pensate di questi look, vi lascerete influenzare dai consigli di look di queste donne molto seguite sui social?