Kiko, la collezione Holiday Gems: regalo perfetto per Natale

Se non sapete che regalo fare e la vostra destinataria è una amante del make up, Kiko Milano sembra avere la soluzione giusta per voi. Il noto brand ha presentato la collezione Holiday Gems dove si possono trovare tantissimi kit confezionati in maniera bellissima da poter regalare proprio per le feste natalizie. Ovviamente non solo kit ma pure trucchi singoli. Andiamo subito a scoprirli meglio.

Kiko Milano: i kit della collezione Holiday Gems

Partiamo subito dai kit. L’Holiday Gems Timeless Lip Kit, per cominciare, serve per avere delle labbra perfette e contiene un rossetto cremoso, una matita labbra e una pochette. Il prezzo è di 11,99 euro.

L’Holiday Gems Match The Gloss Kit è sia per le labbra che per le unghie. Dentro si trovano: un rossetto liquido luminoso, uno smalto di colore brillante e una immancabile pochette. Il costo è sempre di 11,99 euro. L’Holiday Gems Smoky Eyes Kit di Kiko per gli occhi contiene invece: degli ombretti sia per uso asciutto che bagnato, una matita da esterno occhi e la pochette. Il prezzo è di 12,99 euro. Molto interessante è il Kit effetto glow all over con illuminante in polvere e pennello viso e corpo da 24,99 euro. Se avete intenzione di spendere meno vi consigliamo il Kit maschere viso purificante, idratante e anti-fatica. Qui il prezzo è di 9,99 euro ma la scelta è davvero vastissima, si trovano dei kit anche al prezzo di 4,99 euro!

I trucchi di Kiko della collezione Holiday Gems: eccone alcuni tra i più belli ed utili

Vi diamo qualche altro consiglio nel caso in cui non vi piacesse l’idea dei kit! Kiko propone anche moltissimi trucchi singoli con la collezione Holiday Gems. Tra questi: Holiday Gems Precious Matte Powder, una cipria compatta mat, Holiday Gems Double Shine Blush & Highlighter, uno stick con fard e illuminante da 14,99 euro. E poi ancora: Holiday Gems Glow Palette, con ombretti, fard e illuminante per viso ed occhi ad un prezzo di 24 euro e 99 centesimi, Holiday Gems Infinite Sparkle Eyeshadow, che è un ombretto dal finish metallico, per un utilizzo asciutto e bagnato dal costo di 11,99 euro.