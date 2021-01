Tagliare i capelli seguendo il calendario lunare

Se avete intenzione di tagliare i capelli e non sapete quando farlo, potete seguire il calendario lunare. Le fasi della luna in questo senso sono veramente fondamentali e vale pure per le piante. Seguendo la luna, infatti, è possibile tagliare i propri capelli sperando che possano ricrescere anche in maniera molto più veloce. Questo è possibile principalmente quando la luna è crescente. Ed è proprio questo il momento migliore per tagliare i capelli. Perché? Quando la luna è illuminata per più della metà i liquidi del corpo sono molti di più. Lo stesso vale per le energie. Ma cerchiamo di entrare più nel dettaglio.

Seguire la Luna crescente per tagliare i capelli: i consigli migliori

Quando la luna è crescente i capelli sono decisamente più forti. Tagliandoli in quel momento è possibile che si rigenerino in modo molto veloce. In questo modo saranno fluenti e forti, soprattutto quando la luna si trova in Leone. Il consiglio più utile per tagliarli è però quello di attendere che il satellite sia tutto pieno perché le energie saranno al loro massimo. Se quindi volete tagliare i capelli per renderli più forti e più sani è questo il momento migliore per recarsi presso un parrucchiere. Il plenilunio è giorno perfetto ma anche il giorno precedente va molto bene. In questo senso è importante valutare anche l’orario e cercare di tagliarli soprattutto in mattinata. La luna piena dalle 6 alle 12 è dunque il top e la chioma potrà contare su un ottimo taglio e una luce migliore.

Calendario lunare: quando è calante la crescita è molto più lenta

E quando la luna è calante? In questo caso la crescita dei capelli sarà decisamente più lenta. Tagliare i capelli con questa luna significa renderli molto più deboli e meno sani. E’ quindi consigliabile evitare di tagliare i capelli in questo momento dell’anno per evitare di renderli più fragili di quello che sono. Soprattutto nei casi in cui i capelli non sono già forti per loro natura.