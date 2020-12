Tendenze capelli inverno 2021: il colore che andrà di moda è l’ash brown

Se state pensando di cambiare look per i capelli proprio in questo periodo, vi diamo qualche piccolo suggerimento per essere sempre alla moda. In questo inverno 2021 ci sarà un aspetto da non sottovalutare se si va dal parrucchiere. Se le intenzioni sono quelle di fare il colore poi, ben venga. Si chiama ash brown e sarà proprio questa la tendenza per i capelli di questa stagione invernale. Di che cosa si tratta? Di una nuance molto particolare che unisce i riflessi del castano, del grigio e del rosa chiaro, pallido. nell’ultimo periodo probabilmente abbiamo un po’ trascurato le tendenze e le mode, anche a causa del fatto che si esce pochissimo e spesso i parrucchieri sono anche chiusi. Ma per il 2021, con la speranza che il nuovo anno possa iniziare nel migliore dei modi, pensiamo a partire, o meglio ripartire proprio dalla testa! E allora il colore dei capelli di tendenza è quello che ci vuole per iniziare alla grande questo 2021!

Cerchiamo di conoscere meglio questo colore per avere i capelli perfetti.

Capelli inverno 2020 2021: ecco il colore che andrà di moda in questa stagione

Prima di prendere la importante decisione di tingere i capelli è sempre bene riflettere e farsi consigliare dal proprio parrucchiere di fiducia. L’ash brown è un colore molto particolare e bisogna essere consapevoli di quello che si sta andando a fare. Ovviamente non a tutti starà bene. Gli esperti consigliano questo colore a chi ha la pelle chiara e la sconsigliano invece a chi ha il colorito più olivastro. L’ash brown è perfetto per chi ha gli occhi celesti, verdi e chiaramente grigi. Questa nuance, infatti, tende a mettere in luce ancora di più il colore donando una fantastica luminosità e un bellissimo effetto finale.

Tutte le vip che hanno scelto l’ash brown per i capelli: Ariana Grande prima su tutte

La tendenza dell’ash brown comunque era già partita, soprattutto tra le vip del mondo dello spettacolo. Questa sarà soltanto una conferma al fatto che questo inverno vedremo molto più spesso questi colori e non solo sulle celebrità. Una delle primissime a optare per questo colore di capelli è stata sicuramente Ariana Grande. La cantante amata soprattutto dalle giovanissime ha tinto i capelli di grigio già qualche anno fa per poi scegliere proprio questa nuance mista. Nell’elenco delle vip non manca nemmeno l’attrice di Pretty Little Liars Shay Mitchell ma l’elenco è destinato a crescere.