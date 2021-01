Tendenze capelli 2021: la moda ci dice si allo smoky hair

Il 2021 è iniziato da pochissime ore e già si parla di questo nuovo anno nonché delle mode che vedremo. In questo caso parliamo delle tendenze per i capelli e del colore a cui proprio non potremo rinunciare. Si chiama smoky hair e qualcuno lo ha già provato. Questo nuovo trend nasce grazie L’Oreal ed è una vera e propria nuova colorazione che si ispira principalmente agli smoky eyes, ovvero al trucco fumoso per gli occhi. In effetti il colore smoky è proprio un grigio fumo. Nonostante ciò saranno tanti i tipi di tonalità di questa nuova tendenza per i capelli. Visto che negli ultimi mesi, i capelli per ovvi motivi, sono stati anche un po’ trascurati, speriamo proprio di rifarci con il nuovo anno!

Cerchiamo di conoscere meglio quindi le ultime tendenze in fatto di colore!

Smoky hair, la moda per i capelli del nuovo anno 2020: il grigio fumato che piace

Per lo smoky hair esistono principalmente sette tonalità di colori da adattare ai capelli e portare il risultato ad essere davvero meraviglioso. Le nuance sono tutte fredde: dal beige al cenere, fino al moka e così via. Per creare poi una tinta e ottenere l’effetto smoky hair saranno necessarie tre tonalità da applicare da quella più scura fino a quella più chiara sui capelli. In questo senso ovviamente si consiglia di affidarsi ad un parrucchiere professionista per farsi consigliare e non ritrovarsi pentiti. Stiamo sempre parlando di una colorazione! Un altro modo per valutare è quello di collegarsi sul sito di L’Oreal Professionel. Sull’app del brand chiamata Style my hair pro si può ‘provare’ la colorazione in maniera virtuale attraverso il cellulare o il tablet.

Capelli alla moda per il 2021: quando arriverà la nuova colorazione smoky hair

Quando potremo iniziare a colorare i nostri capelli con la tecnica dello smoky hair? Praticamente subito. Recandosi presso un parrucchiere già durante il primo mese del nuovo anno sarà possibile richiedere questa particolare colorazione. Dal mese di gennaio in poi sarà davvero facile vederla in giro sui capelli delle donne (e magari non solo!).

E a voi piace lo smoky hair? Lo farete? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.