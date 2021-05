Il vestito perfetto per ogni occasione in primavera: nap e house dress

Siete in cerca di un vestito che possa adattarsi in ogni occasione? Con l’arrivo della stagione calda, c’è tanta voglia di indossare un abito fresco per combattere le temperature troppo alte. Il fatto è che non sempre è facile trovare un capo che sia fresco e comodo ma pure bello e alla moda. Dovete semplicemente andare in cerca di un nap dress oppure di un house dress. Questi sono i nomi degli abiti che gli inglesi hanno dato a quei vestiti che sono perfetti per qualsiasi momento della giornata. Per stare in casa, per fare la spesa, per andare a bere un drink insieme agli amici o fare una bella passeggiata.

Che cos’è il nap o l’house dress, l’abito che si adatta a qualsiasi situazione

Come avrete capito questo particolare vestito è un abito semplice e allo stesso tempo contemporaneo e di tendenza. Cerchiamo di entrare un po’ di più nei dettagli. Il nap dress è un modello un po’ vintage per alcuni versi. La gonna è morbida, a campana e ha tante rouches, gli arricciamenti che sono di moda proprio in questo momento. L’house dress è un vestito lungo poco più sotto del ginocchio. Cambiano invece le maniche che solitamente sono ampie, a sbuffo ma possono essere lunghe o corte. Pare proprio che questa sarà la moda dell’estate visto che questo abito è stato anche definito come l’abito più comodo che c’è dalla rivista di moda Vanity Fair. Ovviamente questi dress sono già disponibili nei negozi d’abbigliamento per donna, si trovano facilmente anche negli store online.

Dalla cucina al lavoro, dalla passeggiata con il cane all’aperitivo in compagnia: il nap dress perfetto in qualsiasi occasione

Se siete alle prese con la cucina e vi chiamano improvvisamente dal lavoro non avrete bisogno di cambiare il vostro vestito. Se state facendo una passeggiata al parco con il vostro cane e gli amici vi invitano a prendere un aperitivo non dovrete tornare a casa per mettere qualcosa di più carino. Il nap dress è perfetto e bellissimo sempre. E per la stagione primavera estate era tutto quello di cui avevamo bisogno.