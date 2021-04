Per Kate Middleton un abito acquistabile su Asos e “riciclato” nelle foto dell’anniversario

Si sa che tutto quello che Kate Middleton indossa diventa di tendenza e probabilmente succederà lo stesso anche con l’abito che la duchessa di Cambridge ha scelto di indossare per gli scatti ufficiali pubblicati in occasione del decimo anniversario di matrimonio. Per l’occasione Kate ha scelto un abito che si può comodamente acquistare su Asos e che al momento è persino scontato. Per cui se anche voi, come tutte le donne del Regno Unito vi siete innamorate di questo vestito dal sapore primaverile, correte subito ad acquistarlo!

Come dicevamo in precedenza, il vestito è in vendita sul noto portale Asos e a differenza del prezzo iniziale di circa 195 sterline, al momento lo si può trovare al costo di 100 sterline ( praticamente circa 150 euro invece che 260 come prezzo di partenza), scontato quindi, una vera e propria occasione.

Tutte pazze per l’abito di Kate Middleton che ancora una volta fa tendenza

Kate ha scelto l’abito “Ghost avery georgette mix and match print floral maxi dress“. Ancora una volta la duchessa ha puntato sulle sfumature dell’azzurro, non è la prima volta che sceglie un colore di questa palette per le sue scelte di outfit. E poi il fatto che abbia indossato un abito alla portata di tutti, dal costo non troppo esagerato è l’ennesima dimostrazione di come ogni scelta di Kate sia sempre studiata nel dettaglio perchè non vuole mai sbagliare!

Tra l’altro come tutti hanno notato, il vestito che è ancora acquistabile on line, è stato sfoggiato in altre occasioni dalla duchessa. Lo aveva messo anche nel 2019 ed è per questo che anche in questa occasione la bella Kate vince il titolo di regina delle “riciclone”.

E voi che ne pensate della scelta fatta da Kate, avreste usato un altro abito in una occasione così importante oppure avreste scelto un abito al quale siete affezionati, come magari ha fatto la duchessa?