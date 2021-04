10 anni d’amore per William e Kate Middleton: si festeggia con scatti d’amore

Dieci anni d’amore, tre figli, una vita non semplice. Ma William e Kate Middleton rappresentano per il popolo di sua maestà il futuro della corona, su questo ci sono pochi dubbi. Non sono poche le persone a credere che sarà Kate la prossima a salire sul trono al fianco del nuovo re di Inghilterra, suo marito William. Pochi infatti pensano che la regina Elisabetta abdicherà a favore di suo figlio Carlo. E si punta davvero moltissimo su questa coppia amatissima e solida. Sono passati 10 anni dal giorno del si, da quando le immagini del matrimonio di William e Kate hanno fatto il giro del mondo. Ce la ricorderemo bellissima nel suo abito, sorridente e raggiante mentre arrivava all’altare nel giorno di uno dei royal wedding più attesi della storia della famiglia reale.

Dieci anni dopo la famiglia è cresciuta: prima il piccolo George, prossimo erede al trono; poi la principessina di casa, la bellissima Charlotte. E a chiudere il trio, il piccolo Louis. Negli ultimi mesi si è parlato in più di una occasione di una possibile quarta gravidanza di Kate, mai confermata e infatti la duchessa di Cambridge non ha messo al mondo il quarto pargoletto!

Nuovi scatti romantici per celebrare i dieci anni di matrimonio

Per questa occasione così speciale non ci sono foto scattate dalla duchessa, che ama invece fare le foto alle sua famiglia ogni volta in cui ne ha l’occasione. Kate e William sono stati immortalati nelle foto ufficiali da Chris Floyd, meglio conosciuto per i suoi ritratti Britpop degli anni ’90. I suoi soggetti hanno incluso Oasis, Supergrass e The Verve, così come Sir Paul McCartney, David Bowie e l’artista David Hockney.

Per Kate Middleton e William di Inghilterra 10 anni di grande amore

Qui i dolcissimi scatti che ci mostrano Kate e William raggianti nel giorno del loro anniversario

Impossibile non notare la scelta di mettere in primo piano il noto anello di fidanzamento che Kate porta sempre, appartenuto alla principessa Diana. Ancora una volta un pensiero speciale per Lady D da parte della coppia.

( immagine in evidenza da video di Youtube)