Sneakers da donna: come indossarle alla moda ogni giorno

Scarpe croce e delizia di ogni donna. Ne abbiamo le scarpiere piene ma ogni volta pensiamo di non avere quella che serve in tutte le occasioni, quel paio che salva sempre la vita! In realtà c’è una soluzione vincente: quali scarpe scegliere per tutte le occasioni, da una cena, a una passeggiata, a un viaggio tra amiche?

Utili in ogni occasione, perfette sempre che ci sia il sole o la pioggia: le sneakers da donna sono la soluzione a tutto. Sono le scarpe con quella marcia in più, ideali per tutte le esigenze. Comode per le giovanissime, dinamiche, colorate ma anche più eleganti e persino con il tacco o con una suola più alta utile per chi cerca lo slancio giusto.

Le sneakers, che negli ultimi anni più che mai, hanno avuto la loro rinascita, non solo tra le giovanissime ma anche in un target di riferimento diverso, quello delle donne più adulte, sono davvero una manna dal cielo.

E se poi vi dicessimo Converse? Tra le sneakers, di certo le Converse sono quelle che hanno una gamma così ampia di scelta, tanto da non poterne fare a meno.

Da quelle con il pellicciotto per le più freddolose in inverno, a quelle con le borchie per le donne più temerarie passando per i modelli coloratissimi, un grande classico e poi ancora alte e meno alte, scamosciate o di tela: le converse sono davvero per tutte! E non solo: le converse sono per tutti i portafogli. Non troppo costose, si presentano nelle vetrine on line o negli store fisici, con diverse proposte: i grandi classici intramontabili oppure le novità di stagione con forme e colori all’ultimo grido.

Sneakers alla moda, come scegliere un paio giusto di Converse

Se state cercando le scarpe giuste per essere alla moda e non sbagliare un colpo, puntate tutto su un paio di Converse? Il motivo? Ce ne sono diversi. Il primo la stagionalità: le converse sono perfette per tutte le stagioni. Ci sono quelle in pelle ideali per l’inverno come quelle scamosciate, rispondono alle esigenze di chi ha freddo e vuole sentire il piede protetto e avvolto. Esistono anche dei modelli con un interno in pelle o pelliccia ideale per chi ha sempre i piedi freddi. Poi ci sono quelle perfette per l’estate, più basse e magari di tela.

Coloratissime e perfette per essere indossate con solo un paio di shorts addosso, con un abito arcobaleno o magari con un vestitino da sera perfetto per la disco. Ma le Converse sono scarpe che si prestano anche per le grandi occasioni. Avete mai pensato di abbinarle a un abito da sera?

Sbriciando on line, sui tanti store virtuali che vendono questi modelli di sneakers, potrete notare che è possibile scegliere delle Converse perfette anche per cene romantiche, feste, lauree. Scarpe che si abbinano perfettamente con pantaloni, abiti eleganti e via dicendo. Sono modelli più particolari, magari abbelliti con delle perle o magari degli swarosky che le rendono uniche nel loro genere.

Le Converse sotto l’abito da sposa: promosse o bocciate?

Tra le ultime tendenze c’è persino quella di usare le sneakers il giorno delle nozze. E le Converse sono perfette per chi non ama i tacchi. Pratiche e comodisse saranno la risposta perfetta per un cambio successivo alla cerimonia. Ma a dirla tutta, saranno perfette anche al posto dei tacchi, soprattutto se non avete bisogno di quei centimetri in più nel giorno delle nozze.

Per un matrimonio in stile country ma anche per una sposa che arriva su una spiaggia e non vuole i piedi pieni di sabbia con il classico paio di sandali. Si può osare con delle scarpe da ginnastica? Assolutamente si. In questo caso consigliatissima anche la personalizzazione: le lettere con le iniziali degli sposi o un fiocco che richiami i colori scelti per il matrimonio, o magari un fiore. Sarà il tocco in più che avranno le vostre Converse per un matrimonio indimenticabile.

E per le spose che amano osare: scegliete un bel paio di Converse colorate sotto un abito da sposa bianco, lascerete tutti di stucco.