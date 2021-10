Shein fonde moda e musica nell’evento SHEIN X: ROCK THE RUNWAY. Il successo è garantito

Cosa centrano un brand di successo a livello internazionale come Shein e l’inizio dell’anno scolastico? Apparentemente nulla ma nella realtà tantissimo. Quest’anno il rientro a scuola di molti studenti americani e francesi è stato festeggiato dal noto e-commerce con un doppio evento in diretta dagli Stati Uniti e da Parigi.

L’appuntamento denominato SHEIN X: ROCK THE RUNWAY ha riscosso un successo su entrambe le sponde dell’Oceano a dimostrazione di come il brand sia oramai punto di riferimento per una vasta fascia di clientela.

Sui media italiani l’eco di SHEIN X:ROCK THE RUNWAY non è stato fragoroso ma si sa, nel nostro paese, le tendenze tendono sempre ad arrivare con un leggero ritardo. Quando si parla di moda e di fashion (e eventi annessi) è a Parigi e agli Usa che bisogna guardare.

La prima tappa di SHEIN X:ROCK THE RUNWAY si è tenuta negli Stati Uniti lo scorso 26 settembre. L’evento è stato trasmesso in diretta sul sito e sull’APP del brand oltre che sui suoi canali social. L’appuntamento è riuscito a combinare in un perfetto equilibrio danza, musica live e, logicamente, ultime tendenza di moda. La tappa americana di SHEIN X ha inteso così festeggiare, con stile, il rientro a scuola degli studenti.

Nel corso della diretta sono stati presentanti i migliori capi della stagione 2021, visibili sul sito Shein, ed è stato lanciato SHEIN X 100K Challenge, un concorso indirizzato ai giovani creativi e che vede tra i membri d’eccezione della giuria personalità come Khloé Kardashian o Jenna Lyons. La sfilata è stata però anche un’occasione di beneficienza. SHEIN ha infatti ribadito il suo impegno a favore delle associazioni The Action Network e Youth Emerging Stronger effettuando una donazione complessiva di 350 mila euro.

Dagli Usa alla Francia, altro polo mondiale della moda giovanile, è un attimo e infatti appena due giorni dopo a Parigi Shein ha inaugurato quello che è stato ribattezzato come pop store (un concetto che rende bene l’idea di una contaminazione free tra moda e musica).

In una capitale parigina tutta raccolta nell’attesissimo Fashion Week, Shein ha fatto irruzione con il suo SHEIN X STUDIO: ROCK THE RUNWAY, uno spazio originalissimo in cui il noto sito di e-commerce ha messo in evidenza le sue ultime collezioni prêt-à-porter SHEIN e MOTF, il nuovo brand di lingerie LUVLETTE e, sempre pensando all’universo femminile, il marchio SHEGLAM tutto dedicato a valorizzare la bellezza delle donne.

SHEIN X STUDIO: ROCK THE RUNWAY è stata un’esperienza intensa ma brevissima. Lo spazio ha infatti aperto i battenti giorno 28 settembre e li ha chiusi il 2 ottobre. I 4 giorni di vita dello spazio pop-store ubicato nel 4° arrondissement parigino tra Place des Vosges e Bastille hanno lasciato il segno.

I visitatori, infatti, hanno potuto vedere con i loro occhi le collezioni esclusive legate al programma SHEIN X, un progetto nato per scoprire e valorizzare i nuovi talenti della moda. SHEIN X, sotto questo punto di vista, ha confermato di essere un vero e proprio vivaio della creatività. Pezzo forte della scuderia dei talenti si è confermato l’artista Wejdene, il nuovo idolo degli studenti francesi che per SHEIN ha curato una serie collezioni che hanno ottenuto grande successo. Wejdene, nel corso dell’evento parigino, ha presentano la sua terza serie Shein confermando la grande intesa esistente con il brand. Altre collezioni molto apprezzate nel corso dell’evento sono state ROMWE, dedicata agli uomini e poi le scarpe CUCCOO ma anche SHEIN CURVE , la linea che si rivolge alle grandi taglie.

Nel corso dell’evento parigino, oltre 10000 clienti hanno affollato il pop-store Shein. I più fortunati sono riusciti ad intercettare anche lo stesso Wejdene e a cantare due delle sue canzoni.

Sia la tappa francese che quella americana di SHEIN X: ROCK THE RUNWAY hanno dimostrato come sia possibile combinare musica e moda nel segno della creatività. Appuntamento al prossimo anno?