Sanremo 2022, i look degli uomini della prima serata del Festival

Il Festival di Sanremo 72 è ufficialmente partito con la prima serata di ieri, martedì 1 febbraio. In questo primo appuntamento si sono esibito soltanto dodici dei big in gara. Ma in questo nuovo articolo non vi parleremo delle canzoni ma di un altro degli argomenti tra i più chiacchierati di sempre al Festival. E a cosa ci riferiamo se non ai look che sono stai sfoggiati sul palco dell’Ariston? Ci concentreremo sui primi outfit che sono stati indossati dagli uomini a Sanremo 2022 andando a scoprire tutti i piccoli dettagli inclusi gli stilisti che hanno firmato gli abiti.

Ecco i primi look degli uomini al Festival di Sanremo 2022

Andiamo quindi a vedere tutti i look degli uomini in questa prima serata di Festival!

Amadeus : il conduttore della kermesse ha indossato degli abiti curati da Gai Mattiolo, nonché lo stesso stilista che ha curato i suoi look anche durante l’anno scorso. Più sobrio del solito, sicuramente promosso alla prima.

: il conduttore della kermesse ha indossato degli abiti curati da Gai Mattiolo, nonché lo stesso stilista che ha curato i suoi look anche durante l’anno scorso. Più sobrio del solito, sicuramente promosso alla prima. Fiorello : l’irresistibile comico si è presentato con abiti firmati da Giorgio Armani. Tutto black ma non sono mancati i glitter che lo hanno fatto brillare.

: l’irresistibile comico si è presentato con abiti firmati da Giorgio Armani. Tutto black ma non sono mancati i glitter che lo hanno fatto brillare. Achille Lauro : il cantante è salito sul palco a petto nudo. I suoi pantaloni erano però firmati da Gucci, nonché uno dei suoi brand preferiti.

: il cantante è salito sul palco a petto nudo. I suoi pantaloni erano però firmati da Gucci, nonché uno dei suoi brand preferiti. Gianni Morandi : per il suo ritorno sul palco di Sanremo ha scelto di indossare un completo di Giorgio Armani.

: per il suo ritorno sul palco di Sanremo ha scelto di indossare un completo di Giorgio Armani. La rappresentante di lista : Dario ha deciso di indossare un look di Moschino, così come ha fatto anche Veronica. I capelli rosa di lui si sono fatti notare abbastanza.

: Dario ha deciso di indossare un look di Moschino, così come ha fatto anche Veronica. I capelli rosa di lui si sono fatti notare abbastanza. Michele Bravi : il cantante era molto elegante in Roberto Cavalli. Sicuramente la particolarità del look è stata dettata dai fiori sull’abito, o per essere più precisi sulla giacca, che richiamavano il titolo della sua canzone Inverno dei fiori.

: il cantante era molto elegante in Roberto Cavalli. Sicuramente la particolarità del look è stata dettata dai fiori sull’abito, o per essere più precisi sulla giacca, che richiamavano il titolo della sua canzone Inverno dei fiori. Massimo Ranieri : il cantante ha optato per un abito classico ed elegante firmato da Versace. Il papillon ha sicuramente smorzato i toni fin troppo seri dell’outfit.

: il cantante ha optato per un abito classico ed elegante firmato da Versace. Il papillon ha sicuramente smorzato i toni fin troppo seri dell’outfit. Mahmood : l’ex vincitore è già il papabile trionfatore di quest’anno insieme a Blanco. Il cantante ha indossato un elegante look di Fendi non dimenticando il suo lato originale.

: l’ex vincitore è già il papabile trionfatore di quest’anno insieme a Blanco. Il cantante ha indossato un elegante look di Fendi non dimenticando il suo lato originale. Blanco : al debutto all’Ariston con un mantello nero e una maglia traforata trasparente. L’outfit era firmato da Valentino.

: al debutto all’Ariston con un mantello nero e una maglia traforata trasparente. L’outfit era firmato da Valentino. Rkomi : ha sceso le scale con una maschera nera per la gioia di chi gioca al Fantasanremo. Il suo look nero e rock, guanti in pelle inclusi, era di Etro.

: ha sceso le scale con una maschera nera per la gioia di chi gioca al Fantasanremo. Il suo look nero e rock, guanti in pelle inclusi, era di Etro. Dargen D’amico: è stato uno dei più colorati e particolari indossando un abito di Alessandro Vigilante e i suoi immancabili occhiali da sole.

