Sanremo 2022: classifica prima serata 1 febbraio, FLOP Ana Mena, svettano Mahmood e Blanco

Tornato nel mese di febbraio e con una platea in sala piena al cento per cento, il Festival di Sanremo è tornato in onda questa sera 1^ febbraio 2022 nella maniera più regolare possibile e con la prima delle cinque serate. In questa puntata inaugurale, Amadeus e Fiorello sono stati affiancati da Ornella Muti che ha destato molte critiche sui social a causa del poco trasporto con cui si è cimentata con la conduzione sul Teatro Ariston. Ma critiche a parte, c’è stato tempo anche per ascoltare le prime dodici canzoni in gara eseguite da altrettanti dodici artisti in gara, misti fra “Big” e “Nuove Proposte”.

In questa prima serata, le suddette dodici canzoni sono state votate unicamente dalla Sala Stampa. La stessa cosa, accadrà anche nel secondo appuntamento (del 2 febbraio 2022) così da stillare la classifica intera dei 25 brani in gara. In ogni caso, andiamo a scoprire la prima metà della classifica della Giuria della Sala Stampa di Sanremo 2021: chi è stato promosso nei primi posti? E chi, al contrario, dovrà ripartire dalle posizioni più basse?

Sanremo 2022: la classifica della prima serata del 1 febbraio

La classifica della Sala Stampa ha tirato fuori dal cilindro risultati per certi versi molto prevedibili mentre per altri totalmente inaspettati. A testimoniare questi colpi di scena sono soprattutto gli ultimi quattro classificati di questa classifica parziale: a partire dal dodicesimo al nono posto troviamo Ana Mena, poi Yuman e a salire Giusy Ferreri e Achille Lauro.

Metà classifica, invece, per Rkomi (ottavo posto), per Michele Bravi (settimo posto), Noemi (sesto posto) e addirittura Massimo Ranieri (che si deve accontentare di un quinto posto). Non è da meno il compagno di sventura Gianni Morandi che resta fuori dal podio per un soffio, visto il suo quarto posto.

La vetta della prima serata di Sanremo 2022 ad insindacabile giudizio della Sala Stampa è così composta: al terzo posto il rapper e producer Dargen D’Amico con “Dove si Balla”, secondo posto per il duo La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao” e al primo posto un altro duetto composto da Mahmood e Blanco con “Brividi”.

La classifica della Sala Stampa della prima serata.Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/Yl6B87NL7S February 2, 2022

Una classifica piuttosto insolita che con tutta certezza verrà ulteriormente dai voti della seconda serata di Sanremo 2022 e nelle prossime serate anche dai voti delle altre giudice: dal televoto ma anche dalla inedita Demoscopica 1000. Dunque, i giochi sono ancora tutti apertissimi…

