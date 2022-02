Testi Sanremo 2022, Mahmood e Blanco cantano Brividi

Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche l’inedito duo composto da Mahmood e Blanco. Per Mahmood si tratterà di un ritorno dopo il supertrionfo riscattato a febbraio 2019. Per Blanco, invece, è un esordio assoluto nel tempio della musica leggera italiana ma non sulle frequenze di Rai Uno; l’artista è stato già ospite di una puntata di Da Grande, il fallimentare one man show di Alessandro Cattelan. La “strana coppia” Mahmood e Blanco porterà sul palco un brano dal titolo “Brividi”.

Per i bookmaker, Mahmood e Blanco sono i vincitori annunciati già dalla serata in cui Amadeus ha elencato i nomi di tutti gli artisti in gara in uno speciale collegamento con il Tg1. E di certo gli scommettitori non fanno ipotesi a caso: negli ultimi anni a vincere Sanremo sono stati proprio i giovanissimi e in particolar modo quelli più amati e spalleggiati sul web (Diodato e Maneskin, tanto per dirne un paio). Succederà anche con Mahmood e Blanco? In attesa di scoprirlo, leggiamo il testo di “Brividi” di Mahmood e Blanco qui in basso.

Testi Sanremo 2022: Brividi di Mahmood e Blanco

Brividi – Mahmood e Blanco

di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi

Music Union / Eclectic Music Group / Universal Music Publishing Ricordi/ Milotic / Morning Bell – Milano

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.

Il testo di “Brividi” del duo Mahmood e Blanco ve lo abbiamo riportato in questo articolo. Ma quando sarà possibile ascoltare il brano? Per poterla ascoltare in anteprima assoluta a canzone, sarà necessario collegarsi con il Festival di Sanremo 2022 durante la prima serata del 1^ febbraio, in onda su Rai Uno.

