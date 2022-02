Migliori fashion brand 2021: la classifica con i top 10 della moda

Il 2020 non è stato un anno semplice per il comparto moda e fashion. A causa dei lockdown totali imposti per fronteggiare la prima ondata di covid19, i maggiori brand del settore hanno registrato una contrazione dei fatturati. Risultato inevitabile alla luce delle chiusure di tutti i luoghi di socializzazione e del boom dello smart working. Con milioni di persone costrette a casa, vestirsi alla moda è diventato quasi superfluo.

Il 2021, però, è stato l’anno della svolta. Le trimestrali dei grandi brand hanno tutte evidenziato una crescita dei ricavi su base annua. Le passerelle sono state riaperte e anche i grandi eventi della moda (tutti annullati nel 2020) hanno riaperto i battenti.

Il recupero ha riguardato tutto il settore moda e fashion ma si è colorato di tinte diverse a seconda del brand.

Una recente ricerca condotta dal sito aggregatore Stileo ha permesso di stilare la classifica dei Top Brands 2021. L’analisi è stata condotta tenendo conto di vari parametri come ad esempio:

numero delle visualizzazioni dei prodotti di uno stesso brand

numero e valore delle transazioni effettuate sui siti dei brand aggregati in Stileo.it

numero di referenze disponibili per lo stesso brand

numero di negozi che propongono offerte per quel brand

I risultati dell’analisi condotta da Stileo sono contenuti nel report Top Brands In Italy 2021 (Clicca qui per scaricare il documento integrale)

Nel prossimo paragrafo analizzeremo le prime 10 posizioni in classifica (Top 10 Brands). Prima di procedere un’anticipazione: ben il 59% dei primi 100 fashion brand su Stileo sono italiani. Ciò a conferma del peso della moda made in Italy nel mondo. Nonostante questo primato, però, restringendo la classifica solo ai primi 10, la quota del made in Italy crolla drasticamente.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, solo il 20% dei primi 10 top brands 2021 sono tricolori. Questa discrepanza conferma la necessità di sviluppare un marchio Italia complessivo che sia in grado di reggere la concorrenza dei grandi players del fashion.

Primi 10 fashion brand 2021: Guess al top

Secondo la ricerca condotta da Stileo, il brand più comprato dagli italiani nel 2021 è stato Guess. Nella classifica redatta dall’aggregatore, il noto marchio della moda ha totalizzato un rating di ben 145,94 punti distaccando nettamente Liu Jo che invece si è fermato a a 98,76 di rank. La medaglia di bronzo nella top brands 2021 è andata a Saucony che è riuscita a superare, anche se di poco, Adidas.

Per trovare il primo brand italiano è necessario scivolare fino al quinto posto della classifica dove svetta Giorgio Armani con il suo rank a 78,35 punti.

Le 5 posizioni successive sono occupate da Hogan, Nike, Sun68, Moschino e Michael Kors. Come dicevamo nel precedente paragrafo, tra i primi 10 brand della moda nel 2021, ci sono solo due italiani. Da evidenziare il profondo distacco tra il primo in classifica, Guess, e il decimo Michael Kors (appena 42,02 di rank).

Cosa è un sito aggregatore di brand di moda

La ricerca sui migliori fashion brand 2021 citata in questo articolo è stata condotta dall’aggregatore Stileo. Una fonte autorevole che consente di avere un quadro completo sul trend del settore moda avendo il polso di quello che è il mercato nella sua complessità. In quanto sito aggregatore, infatti, Stileo non si occupa di vendita diretta di capi di abbigliamento ma raggruppa, per area merceologica, referenze che sono in vendita su altri siti. Tecnicamente Stileo reindirizza ai siti dei vari negozi dove poi l’utente può eseguire il suo acquisto.

Il vantaggio per l’acquirente è immediato: non solo è possibile individuare subito i siti dei negozi che vendono quello specifico prodotto ma anche possibile comparare i prezzi. E noi sappiamo che laddove c’è comparazione, c’è anche possibilità per risparmiare.