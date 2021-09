Avete già fatto il cambio stagione? L’estate ormai sembra finita ed è il momento di pensare all’inverno e all’abbigliamento in vista delle giornate più fredde. Se volete ampliare il vostro guardaroba abbiamo qui dei consigli per voi. Per tutti gli appassionati di moda e per chi vuole essere perfettamente al passo con le tendenze del momento, parleremo dei cinque capi must have di questo inverno 2022 oramai in arrivo. Cappotti, maglioni, felpe, pantaloni, gonne… Non è così facile scegliere quali capi di abbigliamento acquistare. Andiamo a vedere subito qualche chicca per questa nuova stagione. Cosa non può mancare in questa nuova stagione invernale? Abbiamo selezionato per voi 5 capi must have per l’inverno 2022. Quest’anno non staremo chiusi in casa, lo speriamo vivamente, e avremo modo di sfoggiare i nostri acquisti. Per cui è arrivato il momento di scegliere e pensare al look per l’inverno.

Abbigliamento inverno 2022, ecco i cinque capi must have che proprio non potranno mancare nell’armadio

Quali sono i cinque capi must have per l’inverno 2022?

I giubbotti : questo è un campo veramente essenziale durante la stagione più fredda e se volete un cappotto al passo con la moda dovrete sceglierne uno molto imbottito. L’over andrà tantissimo durante l’inverno del prossimo anno. Scegliete quindi qualcosa di molto ampio.

Pantaloni e gonne: per i primi potrete optare per i jeans larghi che saranno di gran tendenza ma saranno pure molto comodi. Per quanto riguarda le gonne potrete scegliere dei modelli plissettati.

Paillettes che passione: in questo inverno 2022 dovremmo brillare. Sui vestiti, sulle magliette ma pure su gonne e pantaloni… Le paillettes saranno ovunque ed impreziosiranno i capi e i look dunque scegliete sempre qualcosa decorato in questo modo, soprattutto per delle occasioni particolari.

Abitini: per i vestiti dovrete scegliere qualcosa di corto. I mini abiti saranno un capo must have ma se proprio volete essere al top dovrete scegliere un modello con colletto che quest'inverno sarà di tendenza. Meglio ancora se bianco.

Qualcosa di marrone o glicine: scordate per un attimo il nero e preferite dei capi marroni oppure di color glicine. Saranno delle nuance perfette.

Chiaramente poi dovrete rispettare il vostro stile, le vostre esigenze. Dovrete vedere in quale occasione indossare un capo piuttosto che un altro o quale vi conviene acquistare. I negozi offrono già le collezioni invernali quindi la scelta spetta solo a voi.