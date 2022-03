Le scarpe trasparenti per la primavera: sono la moda del momento

Se siete delle grandi amanti delle scarpe questa proprio non può sfuggirvi! E’ la moda del momento che già stava iniziando a crescere da un po’ e che vedremo ancora a lungo pure nei prossimi mesi, soprattutto con l’arrivo delle belle stagioni. Ovviamente stiamo parlando delle scarpe trasparenti, quelle in pvc, chiamate anche nacked shoes. E’ già da tempo in effetti che le vediamo in vendita oppure ai piedi delle star internazionali più amate di tutto il mondo. Se vi piace essere al ritmo con le mode e le tendenze dovrete iniziare ad attrezzarvi perché in primavera e in estate saranno un vero e proprio must have per la primavera 2022 a cui sarà difficile rinunciare.

Parte la tendenza delle scarpe trasparenti e coloratissime: impossibile resistere al loro fascino

Queste scarpe trasparenti si trovano già ovunque. Sono infatti tanti i brand che propongono questi modelli in pvc. Abbiamo i tacchi, i sandali, le ciabatte più basse e più comode. Insomma, sicuramente con l’attuale commercio chiunque può accontentare e soddisfare i propri gusti e le personali esigente. Un altra grande particolarità di queste scarpe, oltre alla trasparenza e al materiale, è segnata sicuramente dal colore. I modelli sono davvero coloratissimi, andranno moltissimo le nuance fluo e colori come il fucsia, il verde, l’arancione, il viola e l’azzurro. Ovviamente ci saranno pure delle tonalità più classiche così che queste scarpe in voga potranno essere indossate anche nelle serate più speciali.

Chi sono le star internazionali pazze delle scarpe trasparenti in pvc: quali modelli scelgono

Come vi dicevamo prima, ci sono delle vip che sono già pazze di queste particolarissime scarpe e non possono fare a meno di indossarle ai loro piedi. Di chi stiamo parlando? La cantante Katy Perry e Kylie Jenner sono soltanto due dei nomi che vi citiamo. I modelli scelti dalle star sono sempre coloratissimi e super chic. Ma noi invece possiamo concentrarci sulle proposte di alcuni brand: