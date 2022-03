Il verde è il colore dell’estate: gonne, vestiti, completi. I must have

L’estate è ormai alle porte ed è tempo di iniziare a capire quali saranno le tendenze di questa nuova stagione. Visto che i mesi più caldi stanno per arrivare, è infatti arrivato il momento perfetto per pensare al guardaroba estivo. Siete pronti per lo shopping in vista dell’estate 2022? E soprattutto, siete pronti a indossare qualcosa di verde?

Cominciamo subito con il dire che, se volete seguire la moda di quest’anno, dovrete puntare tutto sul colore. E una delle nuance che si vedrà veramente molto nei prossimi mesi è quella del verde. Chiaro, scuro, lime, verde prato… Ogni tonalità di verde sarà perfetta per essere davvero trend quest’estate. Se il colore è pure il vostro preferito, ben venga. Oggi abbiamo pensato ad alcuni capi di abbigliamento del brand Motivi, per darvi qualcosa consiglio in vista dell’estate 2022.

E in verde già si trova di tutto in giro per i negozi fisici o sugli store online. Dunque se nel vostro guardaroba non avete troppi capi verdi, siamo qui pronti a darvi qualche piccolo consiglio su degli acquisti da poter fare, ovviamente total green. In commercio non mancano infatti vestiti, gonne, tute, completi e chiaramente anche dei fantastici accessori per impreziosire ancora di più i personali look. Vogliamo dunque portarvi alla scoperta di tre capi che saranno il vero e proprio must have dell’estate 2022. Vediamoli insieme.

Il verde è il colore must have dell’estate 2022 : scegli il vestito a tubino in tweed di Motivi

Il vestito a tubino in tweed scollo tondo ha una apertura con zip invisibile in zona centrale, sul retro. E’ un modello senza maniche a spalla larga con dei motivi verticali e dei bottoni metallici sul fronte a renderlo più caratteristico. Si può abbinare con dei sandali, come in foto ma anche con delle scarpe da ginnastica qualora vogliate renderlo più sportivo e indossarlo magari in contesti meno eleganti. COSTO 89 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Il verde è il colore must have dell’estate 2022: scegli il blazer monopetto di Motivi

Questo blazer in tinta unita verde è in jersey crêpe con una fodera interna. Il colletto è a scialle, ha una chiusura monopetto a due bottoni sul fronte. Le maniche sono lunghe e sono presenti inoltre due tasche frontali a doppio filetto. Un capo di abbigliamento che non può assolutamente mancare. Perfetto in completo con i pantaloni ma anche con un paio di jeans o da abbinare con un vestito, sempre coloratissimo. Il fucsia ad esempio è uno dei colori perfetti per l’estate 2022. COSTO 89 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Il verde è il colore must have dell’estate 2022: scegli la gonna corta in tweed di Motivi

Gonna corta in tweed è in verde chiaro tinta unita. Ha un motivo verticale e sei bottoni metallici sul fronte. L’apertura è con una zip invisibile nel centro dietro al modello. Di sicuro modelli simili li avrete visti in questi giorni addosso alle influencer più seguite. E’ davvero un capo must have per questa estate 2022. Perfetta da abbinare con una blusa o un topo bianco. COSTO 59 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Che ne dite di queste tre proposte che abbiamo selezionato per voi? Parola d’ordine a quanto pare, verde, il colore che non deve e non può mancare nel nostro armadio e soprattutto in valigia per l’estate 2022.