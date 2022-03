Estate a tutto denim: cosa non può mancare nell’armadio

L’estate 2022 è alle porte ed è già il momento di pensare ai capi da poter indossare nella stagione più calda dell’anno. Se state iniziando a tirare fuori i vestiti estivi c’è senz’altro un dettaglio che non deve sfuggirvi. Le tendenze di quest’estate ci portano a pensare molto facilmente al fatto che il denim sarà una vera tendenza dei prossimi mesi. Vestiti, pantaloni, camicie, giubbotti e chi più ne ha più ne metta. Sarà una estate 2022 a tutto denim e non vediamo l’ora di poter sfoggiare i capi più belli. Ma se avete voglia di fare degli acquisti a questo proposito siete proprio capitate nel posto giusto. Negli ultimi giorni avrete sicuramente visto le signore del mondo dello spettacolo e le influencer sui social, sfoggiare abitini o completi in jeans, ad anticipare proprio quella che è una tendenza di questa primavera estate. Il jeans in fin dei conti è un gran classico e continuerà a essere di moda, con i diversi stili, è chiaro! Per questa estate tornano le minigonne, le camicie e anche l’amatissimo giubbino di jeans che magari le più giovani non hanno ancora imparato ad amare come noi che invece, abbiamo qualche anno in più!

E ora passiamo a dei suggerimenti pratici per i migliori acquisti da fare in vista della stagione calda! Vogliamo infatti darvi un po’ di spunti ed illustrarvi dei capi che saranno dei veri e propri must have di stagione in fatto di denim. Andremo a scoprire insieme tre capi diversi direttamente dallo store di Motivi che già ha pubblicato e reso disponibile i nuovi arrivi per l’estate 2022.

Estate a tutto denim: scegli il giubbotto di Motivi

Il giubbotto in denim è in misto cotone stretch. Un lavaggio blu scuro con sabbiature. L’apertura del giubbino leggero è frontale e presenta due piccole tasche applicate sul petto e una chiusura a bottoni metallici. Questo capo di abbigliamento è perfetto: per mare o montagna. Da portare sempre con se e indossare con qualsiasi genere di outfit più elegante o meno. COSTO 69 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Estate a tutto denim: scegli il vestito flare di Motivi

Il vestito flare in denim di cotone stretch lavaggio blu rinse di Motivi, ha uno scollo tondo, le maniche corte e una apertura con zip invisibile nel centro sul retro. Inoltre è presente una cintura tono su tono in vita. Perfetto da indossare sia con un paio di scarpe da ginnastica, sia con un paio di sandali che siano alti o bassi poco importa! COSTO 89 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Estate a tutto denim: scegli la camicia di Motivi

La camicia in denim di cotone stretch di lavaggio medio con sabbiature ha un colletto a vela e una abbottonatura frontale. Per il modello i bottoni sono a vista ed in metallo. Il taglio è carré sagomato, le tasche frontali sono con patta applicate mentre le maniche sono lunghe e con il polsino sul fondo delle stesse. COSTO 59 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Scegli il jeans per non sbagliare: un tubino di jeans firmato Motivi

Vestito tubino in denim di cotone stretch; scollo tondo con apertura nel centro dietro; maniche ad aletta. E’ la nostra ultima proposta per questa rubrica dedicata ai capi must have da avere per la primavera estate 2022. Questo tubino di jeans è davvero perfetto per l’estate. Anche da portare in valigia. Piegandolo per bene, non si stropiccerà e potrete indossarlo senza tante difficoltà! Che ne dite? Costo 69 euro CLICCA QUI PER COMPRARLO ON LINE

Non vediamo l’ora di poter indossare abiti più leggeri dopo la stagione invernale, c’è sempre voglia d’estate e di caldo! Iniziamo dallo shopping in attesa delle bellissime giornate che ci aspettano.