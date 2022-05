Regali per uomo dal mondo beauty: cosa scegliere

Quale regalo per uomo scegliere? Affidandovi al mondo beauty non sbaglierete! Questi sono, indubbiamente, tra i doni più apprezzati sia dalle donne che dagli uomini. Spesso per il sesso maschile risulta complicato trovare l’idea regalo giusta. C’è più scelta nel settore femminile, questo è certo. Ma non bisogna temere, perché anche per un uomo è possibile sbizzarrirsi tra le tante proposte in commercio. Per darvi una mano a selezionare il regalo giusto nel mondo beauty abbiamo pensato di selezionare per voi ben cinque cofanetti tra creme, gel, profumi e balsami per la cura della pelle. Vediamo ora insieme quali sono le idee regalo per uomo.

Idee regalo per uomo: scegli i cofanetti beauty

Tra le tante idee regalo, nel settore beauty ci sono i set composti da più prodotti per la cura della pelle. Ma quali scegliere? Su Pinalli.it abbiamo selezionato cinque cofanetti per uomo che variano di prezzo e contenuti. Avrete modo di scegliere in base alle vostre possibilità, al tipo di regalo che avete intenzione di fare e alle esigenze del destinatario del regalo. La maggior parte di questi set sono disponibili a un prezzo scontato. Dunque, vi consigliamo di approfittarne per comprare il vostro regalo beauty per uomo a un costo conveniente. Con profumi, creme e trattamenti per il dopo rasatura non sbaglierete!

BIOTHERM HOMME Basics Line After Shave Emulsion a 41,20 €. Si tratta di un cofanetto per rasatura con balsamo dopobarba. Un trattamento lenitivo post-rasatura per tutti i tipi di pelle. Il set è composto dal balsamo lenito per pelle secca post-rasatura, dal detergente viso in gel Biotherm Homme per detergere in profondità e liberare la pelle dalle impurità, dalla crema viso Acquapower in gel per pelli normali e miste.

Basics Line After Shave Emulsion a 41,20 €. Si tratta di un cofanetto per rasatura con balsamo dopobarba. Un trattamento lenitivo post-rasatura per tutti i tipi di pelle. Il set è composto dal balsamo lenito per pelle secca post-rasatura, dal detergente viso in gel Biotherm Homme per detergere in profondità e liberare la pelle dalle impurità, dalla crema viso Acquapower in gel per pelli normali e miste. LIERAC HOMME Coffret a 19,90 €. Un cofanetto indispensabile per un uomo con la schiuma per rasatura e il balsamo dopobarba. L’alleato perfetto per una rasatura delicata 3 in 1: anti-irritazioni, lenitivo e idratante. Infatti, ha la capacità di ammorbidire il pelo, proteggere la pelle e restituire confort. Il viso apparirà più sano e idratato tutto il giorno.

a 19,90 €. Un cofanetto indispensabile per un uomo con la schiuma per rasatura e il balsamo dopobarba. L’alleato perfetto per una rasatura delicata 3 in 1: anti-irritazioni, lenitivo e idratante. Infatti, ha la capacità di ammorbidire il pelo, proteggere la pelle e restituire confort. Il viso apparirà più sano e idratato tutto il giorno. VERSACE EROS Eau de Toilette a 31,00 €. Il cofanetto edizione limitata contiene il profumo da 30 ml e lo shower gel da 50 ml di Versace.

a 31,00 €. Il cofanetto edizione limitata contiene il profumo da 30 ml e lo shower gel da 50 ml di Versace. PACO RABANNE 1 MILLION Parfum a 74,80 €. Stiamo parlando di uno dei profumi uomo più apprezzati di sempre. Il cofanetto contiene il profumo da 100 ml e il suo deodorante spray da 150 ml per una una piacevole sensazione di freschezza che dura tutto il giorno.

a 74,80 €. Stiamo parlando di uno dei profumi uomo più apprezzati di sempre. Il cofanetto contiene il profumo da 100 ml e il suo deodorante spray da 150 ml per una una piacevole sensazione di freschezza che dura tutto il giorno. CLARINS Gel Energisant a 41,70 €. Questo è un cofanetto idratante per uomo, essenziale per avere una pelle in piena forma. I prodotti al suo interno hanno il compito di donare nuova energia alla pelle affaticata dallo stile di vita frenetico. Scendendo nel dettaglio, il set include il get energizzante ClarinsMen da 50 ml, il gel energizzante contorno occhi ClarinsMen da 3 ml e il gel detergente ClarinsMen da 30 ml.



