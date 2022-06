Per l’estate facciamo la crema fai da te allo yogurt: proteggiamo il nostro viso

Bella stagione, caldo che ci stressa, pelle da curare. L’estate è arrivata e non possiamo lasciare nulla al caso, soprattutto quando parliamo di skyncare. La pelle di ogni donna è messa a dura prova ogni giorno a causa del clima sempre più caldo e dello smog che tende sempre di più a rovinarla, ma se non si vuole ricorrere ai prodotti chimici che si trovano in qualsiasi profumeria come si può fare? Si può utilizzare una crema low cost preparata in casa e quindi assolutamente naturale. E allora oggi vogliamo consigliarvi proprio una crema fatta in casa, che si prepara con un alimento che tutti abbiamo in casa, lo yogurt!

Per idratare la propria pelle ad esempio si può utilizzare questa crema fatta in casa utilizzando: tre cucchiai di yogurt, un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di panna, mezzo cucchiaio di aceto di sidro e mezzo di succo di pomodoro con un cucchiaio di miele.

Come fare in casa una crema allo yogurt per il viso: usiamola in estate

All’apparenza questa crema può sembrare solamente un intruglio ma quando si prova, ci si rende conto che funziona davvero ed è costata pochissimo. E allora l’unica cosa che possiamo fare per scongiurare che non funzioni, è metterci alla prova e preparare in casa la crema allo yogurt fai da te per l’estate.

Cosa fare? Pe prepararla basta semplicemente mescolare tra loro tutti gli ingredienti più naturali possibili (ad esempio il succo di pomodoro spremuto in casa), e se non si dovesse trovare l’aceto di sidro perché poco comune si può tranquillamente utilizzare quello di mele. Bisogna sempre tenere presente che prima di mettere qualsiasi crema sul proprio viso questo deve essere pulito e asciutto quindi è sempre meglio lavarlo prima dell’applicazione. Si deve applicare una quantità giusta di crema di modo che si possa assorbire da sola e prima di stendere il trucco sul viso bisogna sciacquare il viso con acqua tiepida, tonico e latte detergente, per fare in modo che la propria pelle prima del trucco sia libera da ogni impurità e il trucco così aderisca molto meglio. Questo è il nostro suggerimento per l’estate, da provare!