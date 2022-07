Cappelli di paglia sempre un must have in estate: come indossarli

Pensavate che i cappelli di paglia fossero passati di moda? Grave errore, i cappelli di paglia infatti anche questa estate sono un vero must have e più sono personalizzati, con scritte e colori, più vi conquisteranno. Estate e cappello di paglia infatti sono un binomio imprescindibile. Tale accessorio è molto amato dalle donne ed è il simbolo della bella stagione. Molte persone però non sanno come indossarlo al meglio. Bisogna infatti trovare l’acconciatura più adatta al fine di valorizzare il proprio viso. Il cappello di paglia regala un tocco di classe agli outfit estivi, rendendoli unici e adatti alla stagione caratterizzata da aperitivi e giornate in spiaggia. Vediamo dunque come indossare al meglio il cappello di paglia scegliendo la giusta pettinatura.

Come indossare nel modo giusto un cappello di paglia in estate

Il cappello di paglia è perfetto nelle ore diurne, sia per fare delle passeggiate sia per indossarlo al mare. Oltre ad arricchire il vostro stile, vi proteggerà anche dal sole.

Il cappello di paglia, grazie alla sua forma, si presta bene a molti tipi di acconciatura. Con i capelli sciolti e’ l’ideale, ricci o lisci che siano, corti o lunghi, non importa. Per chi non ama avere i capelli sciolti in estate, a causa delle alte temperatura, si può optare per uno chignon basso, anche laterale va bene, realizzato in maniera molto semplice e naturale, senza tirare troppo i capelli. Anche con la coda si può indossare al meglio il cappello di paglia, purche’ sia bassa e morbida: va bene sia centrale che di lato. Perfetta con il cappello di paglia e’ poi la treccia, in tutte le sue varianti.

Insomma, indossare il cappello di paglia è molto semplice, e contribuirà a darvi un aspetto da diva anche in spiaggia. Abbinate ad esso un paio di occhiali da sole che ne riprendano i colori, e il gioco è fatto. Ovviamente non può mancare anche una bella borsa di paglia per il mare, per le passeggiate, per gli aperitivi al tramonto.