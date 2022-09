Marketing aziendale: come promuovere il brand con le polo personalizzate

Ecco perchè le polo personalizzate con i brand aziendali diventano strumento per promuovere i valori dell'azienda

Tra gli articoli di abbigliamento brandizzato più richiesti per il marketing aziendale ci sono le polo personalizzate, un indumento completamente customizzabile perfetto per la promozione del brand. Ideali come omaggio aziendale o divisa lavorativa per lo staff dell’impresa, le polo da personalizzare sono un capo versatile e adatto a un’ampia gamma di customizzazioni, dal colore all’inserimento di slogan e immagini legate al marchio.

Al giorno d’oggi le polo personalizzabili si possono ordinare online in modo semplice e veloce, attraverso i moderni servizi di web to print. In questo modo è possibile usufruire di prezzi competitivi, soluzioni di stampa professionale a costo accessibili e gestire l’ordine comodamente da casa o dal lavoro in maniera 100% online, con numerosi modelli e opzioni grafiche tra cui scegliere.

Come ordinare online delle polo personalizzate di qualità a prezzi bassi

Le polo personalizzate con il logo possono essere realizzate in modo facile e veloce grazie ai servizi di stampa online offerti da BIZAY, azienda tecnologicamente all’avanguardia specializzata nelle soluzioni di marketing per la promozione del brand. Su Bizay.it è possibile trovare un vasto assortimento di modelli di polo da personalizzare, comprese polo 100% in cotone o in poliestere, con la possibilità di stampare o ricamare il logo aziendale scegliere il colore dell’indumento e beneficiare di una stampa di qualità professionale al prezzo più basso garantito.

A seconda della destinazione d’uso è possibile stampare le polo personalizzabili mediante serigrafia, ottenendo un indumento durevole, resistente e lavabile senza problemi ideale per bar e ristoranti. In alternativa è possibile optare per la stampa a trasferimento, una tecnica di qualità elevata a un colore indicata per le polo da indossare saltuariamente, ad esempio in occasione di fiere o manifestazioni sportive. Altrimenti è possibile preferire una grafica ricamata, una nobilitazione perfetta per valorizzare l’immagine del brand.

Ad ogni modo, le opzioni di personalizzazioni sono davvero numerose, come la scelta di una polo personalizzabile bianca o colorata, con o senza logo, un’immagine particolare o uno slogan. Allo stesso tempo si possono realizzare dei contrasti sui bordi delle maniche e dei colletti, scegliere una polo con taschino o dei pannelli laterali, ma anche un modello a maniche corte o lunghe da uomo, donna o unisex. Grazie al sistema guidato personalizzare la polo online è davvero facile e intuitivo, con la possibilità di visualizzare il prezzo sempre aggiornato in tempo reale.

Come usare le polo personalizzate per ottimizzare il marketing aziendale

Le polo personalizzate possono essere impiegate per numerose applicazioni. Innanzitutto è possibile usare questi indumenti customizzati come regalo aziendale per i clienti, assicurandosi che i destinatari gradiscano l’omaggio e lo indossino creando una grafica suggestiva adatta alla quotidianità. Ad esempio, in questo contesto è possibile promuovere alcuni valori dell’azienda che possono essere condivisi dai clienti, come il supporto alle questioni ambientali aderendo alla causa per la lotta contro il cambiamento climatico.

Le polo brandizzate si possono utilizzare anche come divisa personalizzata per i dipendenti dell’impresa, per dotare i collaboratori di un outfit customizzato con cui diffondere l’identità del brand durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Un altro impiego riguarda la partecipazione a eventi specifici, come fiere, manifestazioni e seminari, occasioni in cui è possibile fare networking e stringere nuovi contatti usando le polo customizzate come omaggio o per le divise dei collaboratori, per massimizzare la presenza all’evento sfruttando tutte le potenzialità del marketing visivo.

Le polo da personalizzare sono ideali anche per le inaugurazioni di negozi, punti vendita e nuove attività, per la partecipazione dell’azienda come sponsor di una manifestazione sportiva, oppure per sostenere una raccolta firme o cercare fondi per supportare una causa sociale. In queste circostanze le polo personalizzabili sono spesso la soluzione ideale, un indumento adatto ad ogni stagione e stile d’abbigliamento acquistabile a prezzi contenuti, ma senza trascurare la qualità del prodotto e dell’opzione di stampa scelta per la customizzazione.