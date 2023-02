Il vestito senza vergogna di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il significato

Dai social Chiara Ferragni spiega il significato del suo abito senza vergogna, l'abito con sopra disegnato il suo corpo

Sono rimasti tutti completamente senza fiato quando Chiara Ferragni è scesa dalle scale dell’Ariston con il suo secondo vestito, il vestito senza vergogna. Un abito confezionato da Maria Grazia Chiuri per Dior che Chiara ha indossato nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, il 7 febbraio 2023. Un abito che ha subito avuto una spiegazione: “Quello che vedere è solo il disegno del mio corpo” ha detto Chiara, precisando di non essere nuda. Non si trattava di un abito trasparente. Non è la prima volta che Chiara usa questo espediente anche perchè come saprete sui social, le foto di nudo vengono censurate per cui molte influencer che vogliono dire qualcosa con il loro corpo, ricorrono a questi escamotage. Dopo essersi mostrata con l’abito senza vergogna, Chiara sui social ne ha spiegato il significato. Non tutti però hanno approvato.

Il vestito senza vergogna di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

E’ Chiara dai social a spiegare il significato dell’abito che ha scelto di indossare: “Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look. L’idea di un abito che simulasse il corpo nudo di Chiara ci è arrivata immediatamente prendendo ispirazione da una creazione di @mariagraziachiuri per @dior della primavera/estate 2018. Realizzato negli atelier alta moda @dior il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di @chiaraferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna.“

E ancora: “Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe.“

I conclusione: “Questo è il corpo di una donna, quello di @chiaraferragni che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo a cui vengono imposti divieti e abusi, a tutte coloro a cui viene detto che il loro corpo genera vergogna, che è solo un oggetto del desiderio o che istiga al peccato. Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!.”