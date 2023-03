Michelle Hunziker “riciclona” sceglie di nuovo l’abito doppio già visto per il suo show su Canale 5

Michelle Hunziker tira fuori dall'armadio il bellissimo abito Armani che aveva già sfoggiato in tv: dove lo avevamo visto

Michelle Hunziker riciclona! Guardando la puntata di Michelle Impossible in onda ieri, 1 marzo 2023, su Canale 5, molti spettatori e molte spettatrici si saranno chiesti dove avevano già visto quell’abito tanto particolare che la Hunziker ha sfoggiato nel suo show. Ed effettivamente, quello scelto per la seconda puntata di Michelle Impossible non è di certo un abito che puoi dimenticare, per bellezza e particolarità. La prima volta Michelle, lo aveva indossato 4 anni fa a Sanremo, quando era stata ospite di Claudio Bisio sul palco dell’Ariston e tra l’altro, coincidenza ha voluto che ieri, i due si siano ritrovati anche sul palco dello show di Canale 5. Un abito, dicevamo, che non passa inosservato, visto che si tratta di un vestito doppio. Una gonna che Armani ha pensato per un doppio utilizzo: si mette e si toglie. E se con la gonna si ottiene l’immagine di una conduttrice principessa romantica ma anche guerriera, quando la gonna si toglie ecco un look super sexy ma più mascolino.

Le scelte di stile di Michelle Hunziker: perchè indossa abiti già visti in tv

Il vestito di Armani indossato da Michelle, infatti, nasconde sotto la gonna ampia a corolla un paio di pantaloni elegantissimi. Se con la gonna il vestito di Armani Privè è un sogno, senza la gonna diventa un look decisamente più comodo anche per muoversi senza troppa difficoltà come era successo proprio sul palco dell’Ariston. Una scelta astuta soprattutto se non ha neppure molto tempo a disposizione per i cambi di abito. E così Michelle, quell’abito che aveva tanto conquistato il pubblico all’epoca, lo ha riproposto. Un po’ come fa sempre la riciclona Kate Middleton, questa volta è stata Michelle a tirar fuori dall’armadio un capo che non passa mai di moda.

Va detto che non è la prima volta che Michelle fa queste scelte di stile. Era capitato anche nella prima edizione di Michelle Impossible e anche in altre occasioni. Del resto sei hai dei bellissimi abiti nel tuo guardaroba, perchè acquistarne di nuovi? Tra l’altro il senso di usare gli stessi vestiti è anche chiaro ai fini della narrazione: Michelle vuole ricordare cosa ha fatto e chi è stata nel mondo della tv e dello spettacolo e in questo senso, anche la scelta di indossare nuovamente abiti che sono stati per lei iconici e importanti, risulta utile al racconto che la conduttrice vuole portare nel suo show.